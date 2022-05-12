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futebol

Fluminense goleia o Goiás por 8 a 0 no Brasileirão Feminino sub-20

Taissa, Duda Calazans, Tefa, Nogueira, Laysa e Lorena marcaram os gols do Fluminense na partida; Próxima rodada será marcada pelo clássico contra o Flamengo...

Publicado em 12 de Maio de 2022 às 17:54

LanceNet

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Publicado em 

12 mai 2022 às 17:54
As Meninas de Xerém conquistaram mais uma vitória e mantiveram a invencibilidade. Nesta quinta-feira, o Fluminense venceu o Goiás de goleada por 7 a 0, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Taissa abriu o placar no Estádio Gabriel Marques Silva, e Duda Calazans ampliou a vantagem no primeiro tempo. Na segunda etapa, Tefa, Nogueira, estufaram a rede, assim como Laysa e Lorena, que vazaram a meta adversária duas vezes. Com oito pontos, o Fluminense ocupa a segunda colocação do Grupo E. Em quatro jogos, as Guerreiras do Fluzão acumulam dois empates e três vitórias, sendo duas delas por goleadas. Na última rodada, a equipe derrotou o Cresspom-DF por 4 a 0.
+ Relembre 10 fatos da primeira passagem de Diniz pelo FluminenseNo próximo jogo, as Meninas de Xerém enfrentam o Flamengo, às 10h30, neste sábado, no mesmo local da partida de hoje. O confronto será válido pela sexta rodada da primeira fase da competição.
Veja a classificação da Série A do Brasileirão
Crédito: LaysamarcoudoisgolsnavitóriadoFluminensesobreoGoiás(MailsonSantana/FluminenseFC

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