Fluminense goleia o Goiás por 8 a 0 no Brasileirão Feminino sub-20

As Meninas de Xerém conquistaram mais uma vitória e mantiveram a invencibilidade. Nesta quinta-feira, o Fluminense venceu o Goiás de goleada por 7 a 0, pela quinta rodada do Brasileirão Feminino sub-20. Taissa abriu o placar no Estádio Gabriel Marques Silva, e Duda Calazans ampliou a vantagem no primeiro tempo. Na segunda etapa, Tefa, Nogueira, estufaram a rede, assim como Laysa e Lorena, que vazaram a meta adversária duas vezes. Com oito pontos, o Fluminense ocupa a segunda colocação do Grupo E. Em quatro jogos, as Guerreiras do Fluzão acumulam dois empates e três vitórias, sendo duas delas por goleadas. Na última rodada, a equipe derrotou o Cresspom-DF por 4 a 0.