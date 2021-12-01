Fluminense goleia Heips por 6 a 0 e avança para semifinal do Estadual Feminino sub-18

Nesta quarta-feira, as Meninas de Xerém conquistaram mais uma vitória, em jogo válido pela última rodada da fase de grupos do Estadual Feminino sub-18. Com gols de Duda Cerqueira, Raphaela Saade, Sandy, Duda Calazans, Carol Valle e um contra, o Fluminense goleou o Heips por 6 a 0, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém. Assim, o Tricolor encerra a etapa da competição em segundo lugar. Com o resultado, as Guerreiras acumulam 10 pontos e avançam para as semifinais do Estadual Feminino sub-18. Na etapa, o Fluminense encara o Vasco, neste sábado, em decisão de partida única. A data e horário ainda serão definidos pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro.