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Fluminense goleia Desportivo Real e avança para as quartas de final da Copa Brasileirinho sub-14

Fluminense venceu com dois gols de Tutinho, um de Gorgulho e um de Thiaguinho; Moleques de Xerém enfrentam vencedor de Bahia e VF4 nas quartas de final...
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Publicado em 

14 out 2021 às 15:09

Publicado em 14 de Outubro de 2021 às 15:09

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Nesta quinta, o Fluminense goleou o Desportivo Real por 4 a 0, no Clube Sesi de Betim, em Minas Gerais. Com dois gols de Tutinho, um de Gorgulho e um de Thiaguinho, os Moleques de Xerém venceram o duelo válido pelas oitavas de final da Copa Brasileirinho Internacional sub-14 e avançaram para as quartas.Na estreia da competição, o Tricolor também goleou o Futebol Art por 5 a 0. Na última rodada, a equipe venceu o Canto do Rio por 1 a 0 e conquistou a vaga no mata-mata, reservada para os primeiros colocados de cada chave. Na próxima fase, o Flu enfrenta o vencedor do confronto entre Bahia e VF4.
> Confira a classificação da Série A do Brasileiro

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