  • Fluminense goleia a Chapecoense e, em clima de festa, ratifica sua vaga para a Libertadores-2022
futebol

Fluminense goleia a Chapecoense e, em clima de festa, ratifica sua vaga para a Libertadores-2022

David Braz, Luiz Henrique e Abel Hernández garantem 3 a 0 sobre a Chapecoense nesta quinta-feira (9). Com vitória do RB Bragantino, Flu vai para primeira fase do torneio...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 dez 2021 às 23:37

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 23:37

A ansiedade chegou a rondar o Fluminense em alguns momentos no Maracanã. Mas, após controlar os ânimos, o Tricolor das Laranjeiras contou com um segundo tempo exemplar para decretar a goleada por 3 a 0 sobre a rebaixada Chapecoense, nesta quinta-feira (9). David Braz, Luiz Henrique e Abel Hernández fizeram os gols do triunfo no Maracanã. O resultado deixou a equipe classificada para primeira fase da Libertadores devido ao triunfo do RB Bragantino sobre o Internacional. Os tricolores ficam com 54 pontos, em sétimo lugar na competição, dois a menos que o Massa Bruta.QUANTA AFOBAÇÃO!
Empurrado por sua torcida e diante de um adversário já rebaixado, o Fluminense logo tomou as rédeas da partida. No entanto, a equipe era atabalhoada em suas investidas. Em chance frontal, Cazares cobrou falta na barreira. André buscou o passe para Luiz Henrique, mas o atacante chegou atrasado. Jhon Arias fez o cruzamento e Bobadilla desviou, só que a cabeçada parou facilmente nas mãos de João Paulo.
O reflexo da falta de tranquilidade veio aos 17 minutos. Lançado por André, Arias ajeitou para chutar. Entretanto, o meio-campista e Bobadilla se atrapalharam ao tentar driblar o goleiro.
ATAQUE DE NERVOS​A equipe de Marcão, aos poucos, tentou controlar seus nervos diante de uma Chape bem postada defensivamente. Na primeira chance mais incisiva, Marlon alçou e Jhon Arias mandou uma cabeçada no travessão. Em seguida, Bobadilla abriu caminho para Cazares finalizar e a bola parar com tranquilidade nas mãos de João Paulo.
POR UM TRIZ
Os tricolores ensaiaram o grito de gol quando Cazares cobrou falta venenosa no canto. João Paulo se esticou e, no limite da linha, defendeu. O Fluminense continuou a cercar o adversário. Bobadilla entrou na área, bateu rasteiro e Ignácio se desdobrou para salvar. Nos acréscimos, Marlon alçou para a área. Após bola escorada, Bobadilla desviou e Jhon Arias chegou a deslocar João Paulo, só que a bola parou na trave.
DA ANSIEDADE À EXPLOSÃO TRICOLOR​O Fluminense voltou do intervalo de forma avassaladora e logo mostrou sua postura incisiva. Cazares encheu o pé obrigou João Paulo a espalmar no susto. Na sobra, Bobadilla mandou para fora. Em seguida, Marlon chutou cruzado e obrigou o goleiro da Chapecoense a espalmar.
De tanto massacrar, o Tricolor das Laranjeiras consolidou de vez sua vaga na Copa Libertadores de 2022. Marlon cobrou escanteio e David Braz surgiu em meio aos zagueiros para, de joelho, mandar para a rede aos três. Impetuoso, Luiz Henrique continuou a levar os tricolores à frente até garantir o segundo gol. O atacante deu chute rasteiro e a bola bateu nas duas traves antes de balançar a rede de João Paulo.
EM BOM RITMO
A vantagem deu não só a tranquilidade ao Tricolor das Laranjeiras quanto à sua situação no Brasileirão como também para criar oportunidades. Marlon finalizou e Jordan salvou no limite. Enquanto a Chapecoense teve sua única tentativa em bicicleta de Rodrigo, os comandados de Marcão continuaram a ter chances com Cazares e Bobadilla.
PARA AUMENTAR A FESTA!
O clima de euforia ficou ainda mais extenso nos acréscimos. Minutos depois de entrar no lugar de Cazares, Wallace serviu Abel Hernández. O atacante avançou e bateu colocado para o fundo da rede.
FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE x CHAPECOENSEData/Hora: 09/12/2021, às 21h30Estádio: Maracanã (RJ)Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Jose Eduardo Calza (RS)VAR: Leone Carvalho Rocha (GO)
Cartões amarelos: David Braz, Matheus Martins (FLU), Ignácio, Ronei (CHA)
Gols: David Braz, 3/2T (1-0), Luiz Henrique, 13/2T (2-0), Abel Hernández, 47/2T (3-0)
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro e Marlon (Danilo Barcelos, 39/2T); André, Martinelli (Nonato, 31/2T), Cazares (Walace, 45/2T), Arias e Luiz Henrique (Matheus Martins, 39/2T); Bobadilla (Abel Hernández, 32/2T). Técnico: Marcão
CHAPECOENSE: João Paulo; Jordan, Laércio (Tiago Coser, 31/2T) e Ignácio; Ryan, Busanello, Ronei, Mancha (Vasconcelos, 43/2T) e Marquinho (Rafael Hostein, 14/2T); Rodrigo Silva (Artur Vanzela, 32/2T) e Perotti. Técnico: Felipe Endres
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Recomendado para você

Imagem de destaque
Santa Maria de Jetibá celebra tradição pomerana com festival gratuito em abril
Imagem de destaque
Polícia elucida assassinato de comerciante em Vila Velha; autor também foi morto
Imagem de destaque
Maestro do ES representará o Brasil em competição musical na Europa

