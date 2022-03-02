Fluminense figura entre os clubes com mais interações em redes sociais durante a semana

O bom momento do Fluminense não é apenas dentro de campo. Nas redes sociais, a sequência vitoriosa do grupo também movimentou o engajamento das redes sociais do clube, que figura entre dez times com mais interações entre 23 de fevereiro e 01 de março. Os dados são do site Marketing Esportivo.Entre as postagens que mais viralizaram, a visita do tricolor Lucas Farias em Laranjeiras movimentou o Twitter, com 24.3 mil curtidas e mil retweets. Nesta rede social, o Fluminense ocupa o terceiro lugar, com 633 mil interações. No Facebook, o clube ficou na quinta posição, com 286 mil. Já no Instagram, o Tricolor atingiu 1.67 milhões, e ficou na sétima colocação. No Tik Tok, foram 54 mil, colocando as três cores no quinto lugar.
No Carioca, o Fluminense acumula 24 pontos e pode confirmar o título da Taça Guanabara neste sábado, contra o Resende. Pela Libertadores, o clube venceu o Millonarios na última terça-feira e avançou para a terceira fase do torneio continental.
