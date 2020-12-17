Fluminense fica no empate com o Juventude no Brasileirão Aspirantes

Ficou tudo para o último jogo. Nesta quinta-feira, o Fluminense não saiu do empate por 0 a 0 com o Juventude no Estádio Homero Soldatelli. A partida foi válida pela penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Tricolor carioca se mantém na liderança do grupo, seguido pelos próprios gaúchos, ambos com oito pontos.
Na próxima rodada, o Fluminense encara o Red Bull Bragantino, já eliminado, às 15h, em Laranjeiras. O duelo será na segunda-feira. Já o Juventude pega o Corinthians, que tem seis pontos e briga por uma das vagas. Nesta segunda fase, os times se enfrentaram em confrontos de ida e volta. Os dois melhores se classificam para as semifinais.
O Brasileiro de Aspirantes é disputado por 16 clubes divididos em dois grupos na primeira fase. Os quatro melhores de cada chave avançaram para a fase mata-mata. A competição é para atletas até os 23 anos, ou seja, nascidos a partir de 1997, mas cada equipe pode utilizar até quatro jogadores com idade superior em cada jogo.