Fluminense fica no empate com o Juventude no Brasileirão Aspirantes

Crédito: Gabriel Tadiotto/E.C.Juventude

Ficou tudo para o último jogo. Nesta quinta-feira, o Fluminense não saiu do empate por 0 a 0 com o Juventude no Estádio Homero Soldatelli. A partida foi válida pela penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Tricolor carioca se mantém na liderança do grupo, seguido pelos próprios gaúchos, ambos com oito pontos.

Na próxima rodada, o Fluminense encara o Red Bull Bragantino, já eliminado, às 15h, em Laranjeiras. O duelo será na segunda-feira. Já o Juventude pega o Corinthians, que tem seis pontos e briga por uma das vagas. Nesta segunda fase, os times se enfrentaram em confrontos de ida e volta. Os dois melhores se classificam para as semifinais.