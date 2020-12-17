Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense fica no empate com o Juventude no Brasileirão Aspirantes

Definição sobre as vagas para a próxima fase ficam para a última rodada, na segunda-feira; Flu lidera o grupo por enquanto...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 17:14

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 17:14

Crédito: Gabriel Tadiotto/E.C.Juventude
Ficou tudo para o último jogo. Nesta quinta-feira, o Fluminense não saiu do empate por 0 a 0 com o Juventude no Estádio Homero Soldatelli. A partida foi válida pela penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O Tricolor carioca se mantém na liderança do grupo, seguido pelos próprios gaúchos, ambos com oito pontos.
Na próxima rodada, o Fluminense encara o Red Bull Bragantino, já eliminado, às 15h, em Laranjeiras. O duelo será na segunda-feira. Já o Juventude pega o Corinthians, que tem seis pontos e briga por uma das vagas. Nesta segunda fase, os times se enfrentaram em confrontos de ida e volta. Os dois melhores se classificam para as semifinais.
O Brasileiro de Aspirantes é disputado por 16 clubes divididos em dois grupos na primeira fase. Os quatro melhores de cada chave avançaram para a fase mata-mata. A competição é para atletas até os 23 anos, ou seja, nascidos a partir de 1997, mas cada equipe pode utilizar até quatro jogadores com idade superior em cada jogo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal
Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados