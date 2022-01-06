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Fluminense fica entre os dez clubes brasileiros com mais interações em todas as redes sociais

Conteúdos com reforços renderam milhões de interações nas redes sociais; Felipe Melo e Willian Bigode viralizaram nos perfis do Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2022 às 17:00

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 17:00

A virada do ano foi movimentada para o Fluminense. Além de contratar reforços para a próxima temporada, o clube atingiu o top 10 em todas as redes sociais. No Tik Tok, o Tricolor teve a sua melhor perfomance e ocupou a quarta posição do balanço entre os dias 22 de dezembro e 4 de janeiro. Não coincidentemente, Pineida, Willian Bigode, David Duarte e Nathan foram anunciados neste período. No Facebook, o Flu teve 200 mil interações semanais no balanço feito pelo Marketing Esportivo, site especializado no tema. No Twitter, foram 252 mil interações, enquanto no Instagram a marca foi de 1,26 milhões. No Tik Tok, o clube alcançou 83 mil cliques. No início do mês de dezembro, o clube chegou a atingir o primeiro lugar em interações.Na rede social mais movimentada, um vídeo de Felipe Melo viralizou pela segunda vez, e teve 41,2 mil curtidas, além de comentários. No meio de dezembro, o volante também fez sucesso em uma publicação e fez o Tricolor chegar ao topo do ranking. Willian Bigode foi outro a render alcance para o Flu. Além deles, conteúdos com Pineida e Nathan foram publicados. Felipe Melo fez sucesso no Tik Tok (Divulgação/Fluminense/TikTok)
Crédito: WillianBigodeviralizouemvídeonoTikTok(Divulgação/Fluminense

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