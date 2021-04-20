Fluminense fecha parceria com empresa de ônibus; novo veículo será customizado

Crédito: Marcelllo Neves

Nesta terça-feira, o Fluminense anunciou que terá uma nova parceria para o transporte da equipe de futebol profissional. A Viação Águia Branca, já a partir de abril, passa a ser a transportadora oficial do Tricolor e responsável pelos serviços de transporte e logística do futebol profissional. O contrato vai até o final de 2021.

> Veja os grupos da Copa Libertadores- A parceria com o Fluminense nos dá muito orgulho e a certeza de que teremos um ano de muitas vitórias - disse Thiago Juffo, Diretor Comercial da Águia Branca.

Mediante a nova parceria, o novo veículo será customizado com as cores do Flu após uma campanha que definirá o desenho a ser aplicado à carroceria do ônibus. Já apelidado de "Águia Tricolor", o ônibus já foi utilizado no último sábado, na chegada da equipe ao Maracanã, para o duelo contra o Botafogo.

Por meio de publicação nas redes sociais, o Fluminense anunciou oficialmente a parceria. Fundada em 1946, a Viação Águia Branca é a primeira empresa a surgir entre as que compõem o Grupo Águia Branca, e se tornou referência em transporte rodoviário. O primeiro ônibus foi adquirido em 1946, para transporte entre Governador Valadares e Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Seis meses depois, com o bom resultado do trabalho, mais um ônibus foi comprado. Formou-se, então, o primeiro negócio batizado de Auto Viação 13.