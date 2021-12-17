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futebol

Fluminense faz sondagem por Patrick, do Internacional

Meia foi sondado pela diretoria do Fluminense, mas ainda não recebeu proposta; São Paulo e clube mexicano também manifestaram interesse...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 12:30

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 12:30

Após contratar Felipe Melo e acertar o empréstimo de Mario Pineida, o Fluminense segue em busca de completar o elenco para a próxima temporada. Na última quinta, os olhos do Tricolor se voltaram para Patrick, meia do Internacional. A expectativa é de que haja uma proposta oficial até a semana que vem. A informação foi divulgada pelo UOL e confirmada pelo LANCE! Contudo, o Fluminense encontra obstáculos para iniciar a negociação. Além de ter contrato até 2023, o jogador é de interesse do São Paulo e de um clube mexicano, como informado pelo ge. O meia chegou a ser especulado para servir de contrapartida a Marinho, mas a negociação foi negada por Jorge Machado, empresário do santista, ao Esportes News Mundo.No Tricolor, o interesse pelo atleta vem de Abel Braga, novo técnico e entusiasta do futebol de Patrick. Em 2021, o jogador marcou cinco gols e deu três assistências nos 48 jogos que disputou. Apesar de contestado por parte da torcida, foi titular durante a temporada, mas não deve fazer parte dos planos do Colorado em 2022.
Crédito: Patrickcompletou48jogospeloInternacionalem2021(RicardoDuarte/InternacionalSC/Divulgação

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