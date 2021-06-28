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Fluminense faz consulta por Juninho, mas Botafogo tem conversas por renovação de destaque do sub-20

Em fim de contrato com o Alvinegro, meio-campista é monitorado por rival; Glorioso, contudo, tem negociações iniciais para estender vínculo e pode avançar por um final feliz...

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 12:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo corre para renovar o contrato de um dos destaques da equipe sub-20 na temporada 2021. O Alvinegro abriu conversas e tem tratativas iniciais para estender o vínculo de Juninho - o atual se encerra em dezembro. O meia tem sido monitorado por outras equipes do Brasil, incluindo o Fluminense.
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O Tricolor fez uma consulta sobre a situação do jogador, mas o Alvinegro já iniciou as conversas e mantém um otimismo para continuar com o atleta. Vale ressaltar que o Botafogo ainda não fez uma proposta de renovação "no papel" - os termos ainda estão sendo conversados com os agentes do atleta.
A tendência é que o contrato de Juninho seja renovado por mais três anos. Há o pedido de uma valorização salarial por parte do atleta, que recebe valores padrões de jogador de base no Alvinegro. Em termos de direitos federativos, o Botafogo vai ficar com 80% do meia - os outros 20% serão divididos entre atleta e empresários.Há otimismo no Botafogo para que Juninho aceite a proposta e continue no clube de General Severiano. Existe, claro, a projeção de que o meio-campista seja ainda mais envolvido na equipe principal - vale ressaltar, porém, que uma eventual subida ao time profissional aconteceria de forma natural.
Juninho é um dos destaques da equipe sub-20 do Botafogo na temporada 2021. Ele é o artilheiro do time, com quatro gols marcados, e principal garçom, com seis assistências.

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