Fluminense fará treino aberto nas Laranjeiras antes da estreia no Brasileirão

O Fluminense fará um treino aberto aos torcedores antes da estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, contra o Santos, no Maracanã. O evento acontece nesta sexta-feira, às 10h, no campo da sede das Laranjeiras. O acesso ocorrerá a partir de 9h30. A ideia do clube é aproximar mais o elenco dos tricolores e realizar algumas atividades no estádio já vinha sendo pauta há algum tempo.
Estarão disponíveis 700 lugares na arquibancada do setor social, com entrada pela Rua Álvaro Chaves, 41, destinados somente aos sócios (inclusive do Sócio Futebol) que apresentarem a carteirinha de sócio ou o Portal do Sócio logado na tela do celular. Para os não sócios, haverá 2.000 lugares na arquibancada do lado oposto, com entrada pela Rua Pinheiro Machado.
O Fluminense vem do título no Campeonato Carioca após bater o Flamengo e também de uma vitória na estreia da Copa Sul-Americana na última quarta-feira, contra o Oriente Petrolero (BOL).