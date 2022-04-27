Fluminense estreia com goleada sobre o Comercial-MA e avança às oitavas da Copa do Brasil Sub-17

O Fluminense estreou bem na Copa do Brasil Sub-17 e goleou o Comercial-MA por 5 a 0, pela primeira fase da competição. A partida aconteceu na tarde desta quarta-feira em Laranjeiras e garantiu os Moleques de Xerém nas oitavas de final. Marcão, Kayky Almeida, Agner, Chrystyan Lucas e Luis Fernando marcaram os gols da partida.+ Cruzeiro vai construir arena? Veja os projetos de novos estádios dos clubes brasileiros

O Tricolor balançou a rede quatro vezes só no primeiro tempo, encaminhando sem sustos a classificação. O time teve diversas oportunidades de fazer um placar ainda mais elástico. Invicta na temporada, a equipe sub-17 agora terá o Goiás pela frente na próxima fase. Vale lembrar que os confrontos são de ida e volta.

Os duelos com o Goiás estão inicialmente marcados para os dias 4 e 11 de maio, com os mandos de campo definidos por sorteio. No sábado, os jovens voltam a campo para encarar o Resende, às 13h (de Brasília), pela Copa Rio, no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém.

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​- Foi uma boa partida. Conseguimos fazer um jogo sólido, ofensivo, e garantimos nossa classificação. Vamos seguir o trabalho, esperar o sorteio do mando de campo e nos preparar para as oitavas da competição - disse o técnico Daniel Pinheiro ao site oficial.