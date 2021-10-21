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futebol

Fluminense estende contrato de Alexsander até 2026

Alexsander foi campeão brasileiro pela categoria sub-17, em 2020, e campeão carioca em 2021 pelo sub-20 do Fluminense...
LanceNet

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Publicado em 

21 out 2021 às 15:20

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 15:20

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Nesta quinta-feira, o Fluminense renovou o contrato com Alexsander, destaque do sub-20, até 2026. O jogador, que conquistou o Campeonato Brasileiro sub-17 na última temporada e o Campeonato Carioca pelo sub-20 nesta, comemorou a extensão do vínculo com Xerém por mais cinco anos. - Fico muito feliz pela confiança que o Fluminense está depositando em mim e espero poder retribuir. Vou dar sempre o meu melhor, assim como eu sempre dei. Quero dar alegrias para a torcida do Fluzão - disse Alexsander.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroO Moleque de Xerém também revelou a ansiedade para estar junto com o time principal. Atualmente, Alexsander atua também no sub-23 do Fluminense, categoria de transição para o profissional.​​- A gente fica muito ansioso, querendo que chegue logo a nossa vez, mas temos que entender que é tudo no tempo de Deus. Vou continuar trabalhando firme para que chegue minha oportunidade - completou.

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