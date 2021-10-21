Fluminense estende contrato de Alexsander até 2026

Nesta quinta-feira, o Fluminense renovou o contrato com Alexsander, destaque do sub-20, até 2026. O jogador, que conquistou o Campeonato Brasileiro sub-17 na última temporada e o Campeonato Carioca pelo sub-20 nesta, comemorou a extensão do vínculo com Xerém por mais cinco anos. - Fico muito feliz pela confiança que o Fluminense está depositando em mim e espero poder retribuir. Vou dar sempre o meu melhor, assim como eu sempre dei. Quero dar alegrias para a torcida do Fluzão - disse Alexsander.