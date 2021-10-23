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Fluminense está escalado para o clássico com o Flamengo pelo Brasileirão; veja time e onde assistir

David Braz ocupa o lugar de Nino, que ainda se recupera de lesão no olho; John Kennedy segue no lugar de Fred...
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Publicado em 

23 out 2021 às 18:09

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 18:09

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense está pronto para o último clássico de 2021 e tem novidades para enfrentar o Flamengo neste sábado, às 19h, no Maracanã. Sem Nino, que ainda não se recuperou de uma pancada no olho, o técnico Marcão terá uma dupla de zaga diferente com o retorno de Luccas Claro. No ataque, John Kennedy segue como titular na ausência de Fred.Assim, o Flu vai a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro, Marlon; André, Yago Felipe, Jhon Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e John Kennedy.
Veja a tabela do Brasileirão
​Já o Flamengo de Renato Gaúcho terá: Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique; Renê, Diego, Thiago Maia, Andreas; Everton Ribeiro, Michael e Vitor Gabriel.
Os desfalques para esta partida são Nino (pancada no olho), Gabriel Teixeira (transição), Bobadilla (liberado para nascimento da filha), Ganso (cirurgia no braço), Fred (fissura no dedinho) e Hudson (lesão ligamentar).VEJA OS RELACIONADOS DO FLUMINENSE:Marcos Felipe, Muriel, Pedro Rangel; David Braz, Luan Freitas, Luccas Claro, Manoel; Calegari, Danilo Barcelos, Marlon, Samuel Xavier; André, Cazares, Gustavo Apis, Jhon Arias, Martinelli, Nonato, Wellington, Yago Felipe; Abel Hernández, Caio Paulista, John Kennedy, Lucca e Luiz Henrique.

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