Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense está escalado para jogo com o Nova Iguaçu, pelo Carioca; veja o time e onde assistir
futebol

Fluminense está escalado para jogo com o Nova Iguaçu, pelo Carioca; veja o time e onde assistir

Abel Braga mandará alguns titulares a campo na penúltima partida antes da estreia na Libertadores, na próxima terça-feira...

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 20:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 fev 2022 às 20:37
O Fluminense está pronto para enfrentar o lanterna Nova Iguaçu, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, às 21h35, no Estádio Luso-Brasileiro. No que deve ser o último jogo ainda com titulares, o técnico Abel Braga optou por não ter o time considerado ideal, mas manteve algumas peças. Fábio, Luccas Claro, Martinelli e Germán Cano ganham novas chances.Assim, o Flu está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Cristiano; André, Martinelli, Yago Felipe; Luiz Henrique, Cano e Willian.
A partida terá transmissão da Record TV, além da Twitch do Casimito, pay-per-view e tempo real do LANCE!.
Entre os desfalques, John Kennedy e Luan Freitas seguem fora, ambos por necessidade de cirurgia nas lesões. Felipe Melo poderia retornar após cumprir suspensão, mas ficou fora após sentir um desconforto. Outro poupado visando já a partida da Libertadores na próxima terça-feira é o zagueiro David Braz.VEJA OS RELACIONADOS PARA A PARTIDA:
Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Duarte, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Cris Silva e Samuel XavierMeio-campistas: André, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian Bigode.
Crédito: FluminenseentraemcampopelasétimarodadadoCarioca(Foto:MailsonSantana/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão
Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados