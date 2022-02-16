Fluminense está escalado para jogo com o Nova Iguaçu, pelo Carioca; veja o time e onde assistir

O Fluminense está pronto para enfrentar o lanterna Nova Iguaçu, pela sétima rodada do Campeonato Carioca. As equipes entram em campo nesta quarta-feira, às 21h35, no Estádio Luso-Brasileiro. No que deve ser o último jogo ainda com titulares, o técnico Abel Braga optou por não ter o time considerado ideal, mas manteve algumas peças. Fábio, Luccas Claro, Martinelli e Germán Cano ganham novas chances.Assim, o Flu está escalado com: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Cristiano; André, Martinelli, Yago Felipe; Luiz Henrique, Cano e Willian.

A partida terá transmissão da Record TV, além da Twitch do Casimito, pay-per-view e tempo real do LANCE!.

Entre os desfalques, John Kennedy e Luan Freitas seguem fora, ambos por necessidade de cirurgia nas lesões. Felipe Melo poderia retornar após cumprir suspensão, mas ficou fora após sentir um desconforto. Outro poupado visando já a partida da Libertadores na próxima terça-feira é o zagueiro David Braz.VEJA OS RELACIONADOS PARA A PARTIDA:

Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Duarte, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Cris Silva e Samuel XavierMeio-campistas: André, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian Bigode.