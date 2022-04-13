Fluminense está escalado para jogo com o Junior Barranquilla na Sul-Americana; veja time e onde assistir

O Fluminense está pronto para a segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e terá novamente força máxima para enfrentar o Junior Barranquilla (COL), nesta quarta-feira, às 21h30. Para este confronto, o técnico Abel Braga poderá contar novamente com o meia Paulo Henrique Ganso, poupado na última rodada. O duelo tem transmissão da Conmebol TV e tempo real do LANCE!.Assim, o Flu vai a campo com: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe, Ganso e Cristiano; Arias e Germán Cano.
Os desfalques do Fluminense para a partida são o volante Felipe Melo, que segue em recuperação de uma cirurgia no joelho, além do zagueiro Luan Freitas, também entregue ao departamento médico.VEJA OS RELACIONADOS:
Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, David Duarte, Luccas Claro, Manoel, Matheus Ferraz e NinoLaterais: Calegari, Cris Silva, Pineida e Samuel XavierMeio-campistas: André, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington, Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique, Matheus Martins e Willian Bigode.