Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense está escalado para jogo com o Internacional no Brasileirão; veja o time e onde assistir
futebol

Fluminense está escalado para jogo com o Internacional no Brasileirão; veja o time e onde assistir

Fred foi poupado pela comissão técnica; Lucca, Caio Paulista e Gabriel Teixeira também são desfalques na 16ª rodada da competição...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 ago 2021 às 19:24
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Após a Libertadores, o Fluminense volta novamente as atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Roger Machado está escalada para encarar o Internacional neste domingo, às 20h30, no Estádio Beira-Rio, pela 16ª rodada da competição. Sem Gabriel Teixeira, o treinador mudou a formação da equipe, promovendo a entrada de André e de Ganso no meio.
Assim, o Flu jogará com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli, Yago Felipe e Ganso; Luiz Henrique, Abel Hernández.
Veja a tabela do Brasileirão
Já o Internacional de Diego Aguirre entra em campo com: Daniel, Renzo Saravia, Bruno Méndez, Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Taison e Yuri Alberto.
Com lesão na coxa, Gabriel Teixeira não deve ficar disponível na Libertadores na próxima quinta-feira. Caio Paulista está trabalhando para retornar. Fred foi poupado e Lucca está suspenso. Raúl Bobadilla volta a ser relacionado após se recuperar da Covid-19. O Fluminense tenta se recuperar das três derrotas seguidas no Brasileirão.VEJA A LISTA DE RELACIONADOS PARA O CONFRONTO:
Goleiros: Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMeio-campistas: André, Cazares, Martinelli, Matheus Martins, Nene, PH Ganso, Yago Felipe e WellingtonAtacantes: Abel Hernández, Bobadilla, John Kennedy, Kayky e Luiz Henrique

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Mulher é detida após esfaquear o ex-companheiro em Vitória
Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados