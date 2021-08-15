Fluminense está escalado para jogo com o Internacional no Brasileirão; veja o time e onde assistir

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Após a Libertadores, o Fluminense volta novamente as atenções para o Campeonato Brasileiro. A equipe de Roger Machado está escalada para encarar o Internacional neste domingo, às 20h30, no Estádio Beira-Rio, pela 16ª rodada da competição. Sem Gabriel Teixeira, o treinador mudou a formação da equipe, promovendo a entrada de André e de Ganso no meio.

Assim, o Flu jogará com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli, Yago Felipe e Ganso; Luiz Henrique, Abel Hernández.

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Já o Internacional de Diego Aguirre entra em campo com: Daniel, Renzo Saravia, Bruno Méndez, Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick, Taison e Yuri Alberto.

Com lesão na coxa, Gabriel Teixeira não deve ficar disponível na Libertadores na próxima quinta-feira. Caio Paulista está trabalhando para retornar. Fred foi poupado e Lucca está suspenso. Raúl Bobadilla volta a ser relacionado após se recuperar da Covid-19. O Fluminense tenta se recuperar das três derrotas seguidas no Brasileirão.VEJA A LISTA DE RELACIONADOS PARA O CONFRONTO: