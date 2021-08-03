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Fluminense está escalado para jogo com o Cerro Porteño na Libertadores; veja o time e onde assistir

Roger Machado não terá novidades na equipe para a partida de volta das oitavas de final; ida foi 2 a 0 para o Flu...

Publicado em 03 de Agosto de 2021 às 18:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 ago 2021 às 18:12
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Tudo pronto para o jogo de volta entre Fluminense e Cerro Porteño, do Paraguai, nesta terça-feira, no Maracanã. O time de Roger Machado está escalado sem surpresas para o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores, às 19h15 (de Brasília). Além do tempo real do LANCE!, a partida tem transmissão da Conmebol TV.
O Flu vai a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Egídio; Martinelli, Yago Felipe, Nene; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, Fred.
Veja os confrontos da Libertadores
Já o Cerro de Francisco Arce tem: Jean; Espínola, Alexis Duarte, Adorno e Patiño; Carrizo, Villasanti, Carrascal e Mateus Gonçalves; Aquino e Boselli.
O Tricolor venceu por 2 a 0 em Assunção e tem a vantagem de perder por um gol de diferença, que mesmo assim garante a vaga na próxima fase da competição continental. Quem avançar enfrenta o Barcelona de Guayaquil (EQU).
Roger Machado não tem à disposição o atacante Caio Paulista, que segue em recuperação. Raul Bobadilla testou positivo para Covid-19, enquanto Hudson está fora por lesão ligamentar e Nino segue com a Seleção Brasileira na Olimpíada. Nonato, vale lembrar, não pode atuar na competição.Veja os relacionados:
Goleiros: Muriel e Marcos FelipeZagueiros: David Braz, Luccas Claro e ManoelLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel Xavier Meias: André, Cazares, Gabriel Teixeira, Martinelli, Nene, Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Abel Hernández, Fred, John Kennedy, Kayky, Lucca e Luiz Henrique

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