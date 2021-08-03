Fluminense está escalado para jogo com o Cerro Porteño na Libertadores; veja o time e onde assistir

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Tudo pronto para o jogo de volta entre Fluminense e Cerro Porteño, do Paraguai, nesta terça-feira, no Maracanã. O time de Roger Machado está escalado sem surpresas para o confronto de volta das oitavas de final da Libertadores, às 19h15 (de Brasília). Além do tempo real do LANCE!, a partida tem transmissão da Conmebol TV.

O Flu vai a campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro, Egídio; Martinelli, Yago Felipe, Nene; Luiz Henrique, Gabriel Teixeira, Fred.

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Já o Cerro de Francisco Arce tem: Jean; Espínola, Alexis Duarte, Adorno e Patiño; Carrizo, Villasanti, Carrascal e Mateus Gonçalves; Aquino e Boselli.

O Tricolor venceu por 2 a 0 em Assunção e tem a vantagem de perder por um gol de diferença, que mesmo assim garante a vaga na próxima fase da competição continental. Quem avançar enfrenta o Barcelona de Guayaquil (EQU).

Roger Machado não tem à disposição o atacante Caio Paulista, que segue em recuperação. Raul Bobadilla testou positivo para Covid-19, enquanto Hudson está fora por lesão ligamentar e Nino segue com a Seleção Brasileira na Olimpíada. Nonato, vale lembrar, não pode atuar na competição.Veja os relacionados: