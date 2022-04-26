  • Fluminense está escalado para enfrentar o Unión Santa Fé, pela Sul-americana, no Maracanã
Tricolores recebem equipe argentina pela 3ª rodada da fase de grupos. Felipe Melo e Luan Freitas desfalcam o time...
LanceNet

Publicado em 26 de Abril de 2022 às 20:38

O Fluminense recebe o Unión Santa Fé, pela 3ª rodada da Sul-Americana, no Maracanã. O Time de Guerreiros não irá contar com Felipe Melo e Luan Freitas, se recuperando de cirurgia no joelho direito, Manoel, que levou uma pancada no jogo passado, e André e Willian, que serão poupados. O jogo começa às 21h30 e será transmitido pela Conmebol TV e no Tempo Real do LANCE!
O Flu vai a campo com Fábio, Nino, Luccas Claro, David Braz, Wellington, Nonato, Caio Paulista, Ganso, Marlon, Arias e Cano
O Unión de Santra Fé está escalado com Mele, Britez, Calderón, Polenta, Corvalán, Nardoni, Portillo, Diale, Zenon, Machuca, Alvez
VEJA A LISTA DE RELACIONADOS DO FLUMINENSEFábio, Marcos Felipe e Muriel, Calegari, Samuel Xavier, Cris Silva, Marlon, Pineida, David Braz, Luccas Claro, David Duarte, Nino, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Yago e Wellington, Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique e Matheus Martins.
Crédito: Fluminense divulga a escalação para partida da Sul-americana (FOTO: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

