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Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão; veja time e onde assistir

Equipes abrem o primeiro turno do Campeonato Brasileiro neste domingo, às 20h30; Lucca fica fora por lesão...

Publicado em 12 de Setembro de 2021 às 19:38

LanceNet

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Publicado em 

12 set 2021 às 19:38
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense está preparado para abrir o segundo turno do Campeonato Brasileiro e tem uma dura missão neste domingo, às 20h30, diante do São Paulo. Para isso, o técnico Marcão escalou o time com força total e tem a volta de Caio Paulista no time titular após a lesão de Lucca. A partida tem transmissão do Premiere, além do tempo real do LANCE!.
Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; André, Nonato, Yago Felipe; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.
Já o São Paulo de Hernán Crespo terá: Volpi; B. Alves, Miranda, Léo, Galeano; Luan, G. Sara, Igor Gomes; Reinaldo, Pablo e Luciano.
Veja a tabela do Brasileirão
Vale lembrar que o Tricolor conta com a volta de Fred, poupado na rodada passada. Já Jhon Arias fica fora pois voltou ao Rio de Janeiro apenas no sábado depois de ser liberado para acompanhar o enterro da avó. Ele já havia perdido a vitória sobre a Chapecoense e deve retornar na quarta, para a Copa do Brasil.
Lucca, Hudson e Paulo Henrique Ganso estão no departamento médico, enquanto Gabriel Teixeira segue em transição. Martinelli e Egídio sentiram a coxa esquerd e não foram relacionados. No banco de reservas, a novidade fica por conta de Wallace, do sub-20. VEJA OS RELACIONADOS:

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