Fluminense está escalado para enfrentar o São Paulo pelo Brasileirão; veja time e onde assistir

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense está preparado para abrir o segundo turno do Campeonato Brasileiro e tem uma dura missão neste domingo, às 20h30, diante do São Paulo. Para isso, o técnico Marcão escalou o time com força total e tem a volta de Caio Paulista no time titular após a lesão de Lucca. A partida tem transmissão do Premiere, além do tempo real do LANCE!.

Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro, Danilo Barcelos; André, Nonato, Yago Felipe; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.

Já o São Paulo de Hernán Crespo terá: Volpi; B. Alves, Miranda, Léo, Galeano; Luan, G. Sara, Igor Gomes; Reinaldo, Pablo e Luciano.

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Vale lembrar que o Tricolor conta com a volta de Fred, poupado na rodada passada. Já Jhon Arias fica fora pois voltou ao Rio de Janeiro apenas no sábado depois de ser liberado para acompanhar o enterro da avó. Ele já havia perdido a vitória sobre a Chapecoense e deve retornar na quarta, para a Copa do Brasil.