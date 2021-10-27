Fluminense está escalado para enfrentar o Santos pelo Brasileiro; veja times e onde assistir

Nesta quarta, o Fluminense enfrenta o Santos, às 19h, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 23ª rodada, que havia sido adiada, e pode colocar o Tricolor no G6, zona de classificação da Libertadores. Ainda sem Fred, que lesionou o dedo do pé esquerdo, Marcão aposta no bom momento de John Kennedy, que marcou dois gols na vitória sobre o Flamengo. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro, Marlon; André, Yago Felipe, Jhon Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e John Kennedy.