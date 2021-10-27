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Fluminense está escalado para enfrentar o Santos pelo Brasileiro; veja times e onde assistir

Fred retornou aos treinos, mas segue em recuperação no departamento médico; John Kennedy assume novamente o lugar do camisa 9...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 18:04

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2021 às 18:04
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Nesta quarta, o Fluminense enfrenta o Santos, às 19h, na Vila Belmiro. O jogo é válido pela 23ª rodada, que havia sido adiada, e pode colocar o Tricolor no G6, zona de classificação da Libertadores. Ainda sem Fred, que lesionou o dedo do pé esquerdo, Marcão aposta no bom momento de John Kennedy, que marcou dois gols na vitória sobre o Flamengo. A partida será transmitida pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro, Marlon; André, Yago Felipe, Jhon Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e John Kennedy.
O Santos recebe o Tricolor com: João Paulo; Robson Reis, Velázquez, Danilo Boza, Madson; Vinícius Zanocelo, Marcos Guilherme, Felipe Jonatan; Marinho, Diego Tardeli e Lucas Braga.
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