Fluminense está escalado para enfrentar o Oriente Petrolero-BOL pela Sul-Americana; veja o time

Nesta quarta-feira, o Fluminense retorna ao Maracanã, às 19h15, pela estreia na fase de grupos da Sul-Americana. Para o confronto, contra o Oriente Petrolero-BOL, Abel Braga tem os desfalques de Nino, suspenso, e Felipe Melo, que realizou cirurgia. Assim, o Tricolor entra em campo com David Duarte e Manoel na zaga. Na lateral-direita, Calegari foi poupado e dará lugar a Samuel Xavier. A partida será transmitida pela Conmebol TV e Tempo Real do LANCE!O Flu entra em campo com: Fábio; David Duarte, Manoel, David Braz; Samuel Xavier, André, PH Ganso, Yago Felipe, Cris Silva; Germán Cano e Jhon Arias.
E o Oriente Petrolero com: Wilson Quiñonez; Maximiliano Caire, Sebastian Alvarez, Leandro Zazpe, Carlos Roca; Daniel Rojas, Alexis Ribera; Hugo Dorrego, Guaycochea, Juan Mercado; Facundo Suárez.Veja os relacionados do FluminenseGoleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel.Zagueiros: David Braz, David Duarte, Luccas Claro e Manoel. Laterais: Cris Silva, Marlon, Pineida e Samuel Xavier. Meias/Volantes: André, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington e Yago Felipe. Atacantes: Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian Bigode.