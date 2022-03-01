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Fluminense está escalado para enfrentar o Millonarios; veja os times e onde assistir

Tricolor entra em campo com Cano no lugar de Fred e Fábio será titular novamente; Calegari assume a lateral-direita...
LanceNet

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Publicado em 

01 mar 2022 às 20:13

Publicado em 01 de Março de 2022 às 20:13

Nesta terça-feira, o Tricolor terá a primeira decisão da temporada. Em São Januário, o Fluminense enfrenta o Millonarios, às 21h30, em jogo válido pela volta da segunda rodada da Libertadores. Para o duelo, ambas as equipes sofreram desfalques: Fred lesionou a coxa na estreia do torneio, e Eduardo Sosa, do lado visitante, está suspenso por ter sido expulso. A partida será transmitida pelo Cariocão Play, SBT, ESPN e Tempo Real do LANCE!Assim, o Fluminense está escalado com: Fábio; Calegari, Nino, David Braz, Cris Silva; Felipe Melo, André, Yago Felipe; Luiz Henrique, Willian e Cano.
E o Millonarios com: Montero; Bertel, Vargas, Llinas, Román; Vega, Vásquez, Ruiz; Celis, Silva e Herazo.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Veja os relacionados do Fluminense para a partida​Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e Muriel​Zagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e Nino​Laterais: Calegari, Cris Silva, Pineida e Samuel Xavier​Meias/Volantes: André, Felipe Melo, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington, Yago Felipe​Atacantes: Germán Cano, Luiz Henrique, Willian Bigode
Crédito: FluminenseeMillonariosseenfrentamemSãoJanuário(Foto:Staffimages/CONMEBOL

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