Fluminense está escalado para enfrentar o Millonarios; veja os times e onde assistir

Nesta terça-feira, o Tricolor terá a primeira decisão da temporada. Em São Januário, o Fluminense enfrenta o Millonarios, às 21h30, em jogo válido pela volta da segunda rodada da Libertadores. Para o duelo, ambas as equipes sofreram desfalques: Fred lesionou a coxa na estreia do torneio, e Eduardo Sosa, do lado visitante, está suspenso por ter sido expulso. A partida será transmitida pelo Cariocão Play, SBT, ESPN e Tempo Real do LANCE!Assim, o Fluminense está escalado com: Fábio; Calegari, Nino, David Braz, Cris Silva; Felipe Melo, André, Yago Felipe; Luiz Henrique, Willian e Cano.
E o Millonarios com: Montero; Bertel, Vargas, Llinas, Román; Vega, Vásquez, Ruiz; Celis, Silva e Herazo.
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Veja os relacionados do Fluminense para a partidaGoleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Cris Silva, Pineida e Samuel XavierMeias/Volantes: André, Felipe Melo, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington, Yago FelipeAtacantes: Germán Cano, Luiz Henrique, Willian Bigode