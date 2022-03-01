Fluminense está escalado para enfrentar o Millonarios; veja os times e onde assistir

Nesta terça-feira, o Tricolor terá a primeira decisão da temporada. Em São Januário, o Fluminense enfrenta o Millonarios, às 21h30, em jogo válido pela volta da segunda rodada da Libertadores. Para o duelo, ambas as equipes sofreram desfalques: Fred lesionou a coxa na estreia do torneio, e Eduardo Sosa, do lado visitante, está suspenso por ter sido expulso. A partida será transmitida pelo Cariocão Play, SBT, ESPN e Tempo Real do LANCE!Assim, o Fluminense está escalado com: Fábio; Calegari, Nino, David Braz, Cris Silva; Felipe Melo, André, Yago Felipe; Luiz Henrique, Willian e Cano.