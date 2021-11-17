Fluminense está escalado para enfrentar o Juventude; veja os times e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Juventude, às 20h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Para o confronto, válido pela 33ª rodada do Brasileiro, Marcão conta com três desfalques, mas também terá dois retornos. O jogo será transmitido pelo Premiere e Tempo Real do LANCE!Após o terceiro cartão amarelo, Samuel Xavier e Fred foram suspensos. Além do camisa 9, o Fluminense ainda tem o desfalque de Luiz Henrique, que sofreu uma sobrecarga muscular na partida contra o Grêmio. Assim, a opção no setor ofensivo foi iniciar a partida com Caio Paulista, Lucca e John Kennedy. Na lateral-direita, Calegari assume a posição.

Por outro lado, o time terá o retorno de Nino, que cumpriu suspensão na última rodada, e André, que estava na mesma situação de Luiz Henrique, estão de volta. Gabriel Teixeira, que vinha se recuperando de lesão na coxa esquerda, sentiu dores depois da vitória sobre o Palmeiras e não viajou com a equipe. A informação foi dada pelo site 'Saudações Tricolores'.

> Confira a classificação da Série A do BrasileiroDo lado do Juventude, Jair Ventura também terá dois desfalques. O lateral-direito Michel Macedo e o atacante Sorriso levaram o terceiro cartão amarelo na última rodada e estão fora do confronto.Desta forma, o Fluminense entra em campo com: Marcos Felipe; Calegari, Nino, David Braz, Marlon; André, Nonato, Yago Felipe; Caio Paulista, Lucca e John Kennedy.

O Juventude inicia o jogo com: Douglas; V. Mendes, R. Forster; P. Henrique, Jadson, Dawhan, William M.; G. Castilho, Wescley; R. Bueno e Capixaba.