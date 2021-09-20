Fluminense está escalado para enfrentar o Cuiabá pelo Brasileiro; veja o time e onde assistir

O Fluminense está escalado para enfrentar o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal. Para o jogo, válido pela 21ª rodada do Brasileiro, o Tricolor segue com os desfalques de Hudson, Ganso e Manoel, que estão no departamento médico. Apesar de estar em transição, Egídio não viajou com o time por ter feito poucos treinos desde a lesão. Além disso, Marcão não poderá contar com André e Fred, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Nonato e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilla. O Cuiabá, do técnico Jorginho, também apresenta baixas. Lesionado, João Lucas segue fora dos gramados. Elton, Yuri e Jenison estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Clayson, por ter sido expulso na última rodada.