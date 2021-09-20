Fluminense está escalado para enfrentar o Cuiabá pelo Brasileiro; veja o time e onde assistir

O Fluminense está escalado para enfrentar o Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal. Para o jogo, válido pela 21ª rodada do Brasileiro, o Tricolor segue com os desfalques de Hudson, Ganso e Manoel, que estão no departamento médico. Apesar de estar em transição, Egídio não viajou com o time por ter feito poucos treinos desde a lesão. Além disso, Marcão não poderá contar com André e Fred, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Nonato e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Bobadilla. O Cuiabá, do técnico Jorginho, também apresenta baixas. Lesionado, João Lucas segue fora dos gramados. Elton, Yuri e Jenison estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, e Clayson, por ter sido expulso na última rodada.
> Confira a classificação da Série A do Brasileirão
Desta forma, o time está escalado com: Walter; Lucas Ramon, Marllon, Paulão, Auremir e Uendel; Jonathan Cafú, Camilo e Rafael Papagaio; Rafael Gava e Felipe Marques.Adversários diretos na tabela, Fluminense e Cuiabá tem apenas um ponto de diferença na classificação da competição, com 28 e 27 pontos, respectivamente. Próximos ao G6, os três pontos podem levar as equipes à zona de classificação para a Libertadores de 2022. VEJA A LISTA DE RELACIONADOS: Marcos Felipe e Muriel; David Braz, Luan Freitas, Luccas Claro e Nino; Calegari, Danilo Barcelos, Marlon e Samuel Xavier; Cazares, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nonato, Wellington e Yago Felipe; Abel Hernández, Bobadilla, Caio Paulista, John Kennedy, Lucca e Luiz Henrique.