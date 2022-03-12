  • Fluminense está escalado para enfrentar o Boavista; veja os times e onde assistir o jogo pelo Carioca
Fluminense está escalado para enfrentar o Boavista; veja os times e onde assistir o jogo pelo Carioca

Abel Braga poupa os titulares para o jogo contra o Olímpia, pela Libertadores e utiliza jogadores que receberam poucas oportunidades. São os casos de Muriel e do lateral Jhonny...
LanceNet

12 mar 2022 às 15:20

O Fluminense está escalado para enfrentar o Boavista, às 16h, pela 11ª rodada da Taça Guanabara. Para o jogo, Abel Braga optou por utilizar um time misto, com reservas e jogadores do sub-23. Assim, o meio técnico colocou Jhonny e Pineida nas laterais, enquanto Gabriel Teixeira e Caio Paulista voltam ao ataque. O duelo será transmitido pelo pay-per-view e Tempo Real do LANCE!Assim, o Flu entra com: Muriel; Manoel, Matheus Ferraz e Luccas Claro; Jhonny, Wellington, Nathan, Nonato e Pineida; Caio Paulista e Gabriel Teixeira.
E o Boavista está escalado com: Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes e Bill; Ryan Guilherme, Ralph, Matheus Alessandro e Wandinho; Marquinhos e Di Maria.
Veja os relacionados da partidaGoleiros: Muriel e Pedro Rangel Zagueiros: Cipriano, Davi, Luccas Claro, Manoel e Matheus Ferraz​Laterais: Jhonny, Pineida e Marcos Pedro​Meias/Volantes: Edinho, Gabriel Teixeira, Nathan, Nonato, Wellington, Yago Ferreira​Atacantes: Caio Paulista, Cauã, Gabryel Martins, Marcelo e Matheus Martins.
> Veja e simule a tabela no Cariocão
