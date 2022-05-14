Fluminense está escalado para enfrentar o Athletico; veja o time titular e onde assistir

O Fluminense está escalado para enfrentar o Athletico-PR no estádio Raulino de Oliveira, às 21h deste sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. A principal novidade é a presença de Yago Felipe na lateral-direita, no lugar de Samuel Xavier. Com isso, Martinelli volta a ganhar espaço entre os titulares.> Fluminense na lista: veja quais são as maiores torcidas do NordesteDessa forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Yago Felipe, Nino, David Braz e Pineida; Wellington, André e Martinelli; Nathan, Luiz Henrique e Cano.