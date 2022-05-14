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Fluminense está escalado para enfrentar o Athletico; veja o time titular e onde assistir

A principal novidade é a presença de Yago Felipe na lateral-direita, no lugar de Samuel Xavier; com isso, Martinelli volta a ganhar espaço entre os titulares...
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Publicado em 

14 mai 2022 às 20:06

Publicado em 14 de Maio de 2022 às 20:06

O Fluminense está escalado para enfrentar o Athletico-PR no estádio Raulino de Oliveira, às 21h deste sábado, pela sexta rodada do Brasileirão. A principal novidade é a presença de Yago Felipe na lateral-direita, no lugar de Samuel Xavier. Com isso, Martinelli volta a ganhar espaço entre os titulares.> Fluminense na lista: veja quais são as maiores torcidas do NordesteDessa forma, o Fluminense vai a campo com: Fábio; Yago Felipe, Nino, David Braz e Pineida; Wellington, André e Martinelli; Nathan, Luiz Henrique e Cano.
VEJA A FICHA TÉCNICA DO JOGO
Data/Hora: 14/05/2022, às 21hLocal: Estádio Raulino de Oliveira, Volta Redonda (RJ)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Éder Alexandre (SC)VAR: Vinicius Furlan (SP)Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!
Crédito: Martinelliserátitularnestanoite(FOTO:MAILSONSANTANA/FLUMINENSEFC

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