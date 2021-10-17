Fluminense está escalado para enfrentar o Athletico-PR pelo Brasileiro; veja times e onde assistir

Neste domingo, o Fluminense encara o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada. Para o jogo, válido pela 27ª rodada do Brasileiro, Marcão promoveu mudanças na escalação para compensar os desfalques e buscar a recuperação no Brasileiro após três partidas sem vencer e fazer gols. O confronto será transmitido pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!Sem Fred, que lesionou o pé esquerdo, e Bobadilla, que viajou para a Argentina para o nascimento da filha, o técnico do Flu optou por iniciar o duelo com John Kennedy como centroavante. Luccas Claro, que sentiu desconforto muscular, também está fora e dá lugar a David Braz. Visando sanar os problemas na lateral-esquerda, Marcão escolheu Marlon para ocupar a posição. Outro problema do time, a transição ofensiva será feita por Jhon Arias, que entra no meio de campo nesta tarde. Assim, o Fluminense entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Marlon; André, Yago Felipe, Jhon Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e John Kennedy.