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Fluminense está escalado para enfrentar o Athletico-PR pelo Brasileiro; veja times e onde assistir

John Kennedy ocupa o lugar de Fred na frente; Luccas Claro sentiu desconforto muscular e dá lugar a David Braz...
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Publicado em 

17 out 2021 às 15:18

Publicado em 17 de Outubro de 2021 às 15:18

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Neste domingo, o Fluminense encara o Athletico-PR, às 16h, na Arena da Baixada. Para o jogo, válido pela 27ª rodada do Brasileiro, Marcão promoveu mudanças na escalação para compensar os desfalques e buscar a recuperação no Brasileiro após três partidas sem vencer e fazer gols. O confronto será transmitido pela TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!Sem Fred, que lesionou o pé esquerdo, e Bobadilla, que viajou para a Argentina para o nascimento da filha, o técnico do Flu optou por iniciar o duelo com John Kennedy como centroavante. Luccas Claro, que sentiu desconforto muscular, também está fora e dá lugar a David Braz. Visando sanar os problemas na lateral-esquerda, Marcão escolheu Marlon para ocupar a posição. Outro problema do time, a transição ofensiva será feita por Jhon Arias, que entra no meio de campo nesta tarde. Assim, o Fluminense entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Marlon; André, Yago Felipe, Jhon Arias; Luiz Henrique, Caio Paulista e John Kennedy.
Já o Athletico-PR está escalado com: Santos; Nico Hernández, José Ivaldo, Lucas Fasson, Khellven; Christian, Richard, Pedrinho; Carlos Eduardo, Pedro Rocha e Bissoli.

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