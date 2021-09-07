Fluminense está escalado para enfrentar a Chapecoense pelo Brasileirão; veja time e onde assistir

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense está pronto para enfrentar a Chapecoense, nesta terça-feira, encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Já com Caio Paulista de volta, mas começando no banco, o técnico Marcão decidiu poupar Fred e terá Lucca, Luiz Henrique e Raúl Bobadilla no comando do ataque. Além disso, Martinelli está de volta. A partida tem transmissão da Globo, Premiere e tempo real do LANCE!.

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Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Lucca e Bobadilla.

Já a Chape, lanterna do Brasileirão, terá: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro, Alan Santos, Denner e Mike; Bruno Silva e Anselmo Ramon.

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