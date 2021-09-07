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Fluminense está escalado para enfrentar a Chapecoense pelo Brasileirão; veja time e onde assistir

Equipes fecham o primeiro turno do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira, às 21h30, na Arena Condá; Fred está fora...
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Publicado em 

07 set 2021 às 20:38

Publicado em 07 de Setembro de 2021 às 20:38

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense está pronto para enfrentar a Chapecoense, nesta terça-feira, encerrando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Já com Caio Paulista de volta, mas começando no banco, o técnico Marcão decidiu poupar Fred e terá Lucca, Luiz Henrique e Raúl Bobadilla no comando do ataque. Além disso, Martinelli está de volta. A partida tem transmissão da Globo, Premiere e tempo real do LANCE!.
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Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Martinelli e Yago Felipe; Luiz Henrique, Lucca e Bobadilla.
Já a Chape, lanterna do Brasileirão, terá: Keiller; Matheus Ribeiro, Kadu, Jordan e Busanello; Moisés Ribeiro, Alan Santos, Denner e Mike; Bruno Silva e Anselmo Ramon.
Veja a tabela do Brasileirão
Jhon Arias fica fora após o falecimento da avó no domingo e Gabriel Teixeira segue em transição.VEJA OS RELACIONADOS PARA A PARTIDA: Marcos Felipe e Muriel; David Braz, Luccas Claro, Manoel e Nino; Calegari, Danilo Barcelos, Marlon e Samuel Xavier; André, Cazares, Gustavo Apis, Martinelli, Nene, Nonato, Wellington e Yago Felipe; Abel Hernández, Bobadilla, Caio Paulista, Lucca e Luiz Henrique.

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