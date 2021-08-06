Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil; veja os confrontos

A CBF definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil nesta sexta-feira. Após a classificação sobre o Criciúma no Maracanã, o Fluminense poderia enfrentar sete possíveis adversários. No sorteio, o Atlético Mineiro foi selecionado para encarar o Tricolor na próxima fase. Flu e Galo já se enfrentaram 95 vezes. No total, são 30 vitórias, 28 empates e 37 derrotas do Tricolor. Como mandante, o Time de Guerreiros venceu em 19 ocasiões, empatou 11 vezes e sofreu 9 derrotas. No Mineirão, são 11 triunfos, 17 empates e 28 derrotas.No próximo duelo, o Tricolor não poderá jogar no Maracanã na partida de ida, uma vez que o estádio ficará parado por 18 dias para revitalização do gramado. A pausa foi feita em comum acordo entre as diretorias do Fluminense e Flamengo. Assim, o clube decidirá se joga como mandante em São Januário ou no Estádio Nilton Santos.