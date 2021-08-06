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Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro pelas quartas de final da Copa do Brasil; veja os confrontos

Equipes já se enfrentaram 95 vezes na história; Tricolor tem 30 vitórias, 28 empates e 37 derrotas...

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 15:41

LanceNet

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Publicado em 

06 ago 2021 às 15:41
Crédito: Fluminense enfrenta o Atlético Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
A CBF definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil nesta sexta-feira. Após a classificação sobre o Criciúma no Maracanã, o Fluminense poderia enfrentar sete possíveis adversários. No sorteio, o Atlético Mineiro foi selecionado para encarar o Tricolor na próxima fase. Flu e Galo já se enfrentaram 95 vezes. No total, são 30 vitórias, 28 empates e 37 derrotas do Tricolor. Como mandante, o Time de Guerreiros venceu em 19 ocasiões, empatou 11 vezes e sofreu 9 derrotas. No Mineirão, são 11 triunfos, 17 empates e 28 derrotas.No próximo duelo, o Tricolor não poderá jogar no Maracanã na partida de ida, uma vez que o estádio ficará parado por 18 dias para revitalização do gramado. A pausa foi feita em comum acordo entre as diretorias do Fluminense e Flamengo. Assim, o clube decidirá se joga como mandante em São Januário ou no Estádio Nilton Santos.
> Veja os duelos das quartas de final da LibertadoresConfira os próximos confrontos da Copa do Brasil
Fluminense x Atlético Mineiro - jogo de ida no Rio de Janeiro
Grêmio x Flamengo - jogo de ida na Arena do Grêmio
Athletico Paranaense x Santos - jogo de ida na Arena da Baixada
São Paulo x Fortaleza - jogo de ida no Morumbi

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