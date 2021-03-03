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futebol

Fluminense encerra preparação para estreia no Carioca; Ganso fica fora

Meia ainda finaliza a recuperação física após passar várias semanas afastado por cirurgia; Marcos Paulo pode não atuar...

Publicado em 03 de Março de 2021 às 17:10

LanceNet

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Publicado em 

03 mar 2021 às 17:10
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense está pronto para estrear no Campeonato Carioca. O grupo treinado por Aílton Ferraz encerrou a preparação para o confronto com o Resende, nesta quinta-feira, às 21h, no Maracanã, e terá alguns nomes conhecidos no time titular, como o meia Miguel e os atacantes John Kennedy e Samuel, que já estavam integrados ao profissional.
> Fluminense é o grande há mais tempo sem conquistar o Carioca: relembre as campanhas dos últimos 20 anos
No elenco, Paulo Henrique Ganso ainda não estará disponível para este duelo. No dia 9 de janeiro, o jogador passou por cirurgia de apendicite e não joga desde então. Portanto, está em reta final de preparação física e deve estar pronto para a segunda rodada, contra a Portuguesa no domingo, também no Maracanã.
Para o gol, Ailton terá Pedro Rangel e João Lopes. Marcos Felipe chegou a se colocar à disposição, mas não foi necessário. Portanto, a equipe titular deverá ter Pedro Rangel, Daniel Lima, Luan Freitas, Frazan e Raí; André, Caio Vinícius e Miguel; Marcos Paulo (Kayky), Samuel e John Kennedy. A escalação foi divulgada inicialmente pelo "Uol".
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO CARIOCA
A situação de Marcos Paulo nesta temporada depende de um acerto entre Fluminense e Atlético de Madrid. O Tricolor não receberá dinheiro pela transferência do atacante ao fim do contrato, em julho, mas tenta negociar um percentual de vitrine para o jovem ser utilizado.
O Fluminense decidiu utilizar os jovens do Sub-23 e alguns atletas do profissional para dar mais tempo de descanso aos jogadores que atuaram mais vezes na equipe principal ao longo da última temporada. Além disso, a equipe de Roger Machado se prepara para a estreia na Libertadores, que pode ser já no próximo dia 10.

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