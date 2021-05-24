Fluminense encerra preparação e embarca para a Argentina antes da decisão contra o River Plate

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense está a caminho da Argentina. Na tarde desta segunda-feira, a delegação embarcou para Buenos Aires, onde a equipe enfrenta o River Plate (ARG) nesta terça, às 19h15 (de Brasília), no Monumental de Nuñez. O jogo será decisivo para a definição dos classificados às oitavas de final da Libertadores e deve ter mudanças no time titular tricolor, ensaiadas pelo técnico Roger Machado no treinamento desta manhã, ainda no CT Carlos Castilho.

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Diferentemente das últimas viagens, que foram bastante conturbadas para o Flu com mudanças no local da partida, desta vez a equipe encerrou a preparação ainda no Rio de Janeiro. Há a expectativa por alterações na equipe, faladas pelo próprio treinador após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo na final do Campeonato Carioca, no sábado, no Maracanã.

Uma das missões é driblar o tempo curto de preparação física e mental. Neste segundo caso especialmente, já que houve a perda do título para o rival em partida com falhas do goleiro Marcos Felipe e outros que não foram bem, como Danilo Barcelos, Calegari e os dois pontas, Kayky e Luiz Henrique. Os atletas de linha podem ser os escolhidos do treinador para deixar o time titular.