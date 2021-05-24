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futebol

Fluminense encerra preparação e embarca para a Argentina antes da decisão contra o River Plate

Tricolor deve ter mudanças na equipe titular para jogo que decidirá as duas vagas do grupo às oitavas de final da Libertadores...

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 15:41

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 mai 2021 às 15:41
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense está a caminho da Argentina. Na tarde desta segunda-feira, a delegação embarcou para Buenos Aires, onde a equipe enfrenta o River Plate (ARG) nesta terça, às 19h15 (de Brasília), no Monumental de Nuñez. O jogo será decisivo para a definição dos classificados às oitavas de final da Libertadores e deve ter mudanças no time titular tricolor, ensaiadas pelo técnico Roger Machado no treinamento desta manhã, ainda no CT Carlos Castilho.
Veja como está a tabela da Libertadores
Diferentemente das últimas viagens, que foram bastante conturbadas para o Flu com mudanças no local da partida, desta vez a equipe encerrou a preparação ainda no Rio de Janeiro. Há a expectativa por alterações na equipe, faladas pelo próprio treinador após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo na final do Campeonato Carioca, no sábado, no Maracanã.
Uma das missões é driblar o tempo curto de preparação física e mental. Neste segundo caso especialmente, já que houve a perda do título para o rival em partida com falhas do goleiro Marcos Felipe e outros que não foram bem, como Danilo Barcelos, Calegari e os dois pontas, Kayky e Luiz Henrique. Os atletas de linha podem ser os escolhidos do treinador para deixar o time titular.
Para chegar às oitavas sem depender de outros resultados, o Flu precisa vencer o River Plate fora de casa. Caso isso não aconteça, torce por um tropeço do Junior Barranquilla (COL) diante do Santa Fe (COL) para não fazer contas pelos critérios de desempate. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.

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