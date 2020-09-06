Fluminense encara São Paulo buscando manter invencibilidade de quatro anos no Morumbi

Crédito: Marcos Paulo marcou o segundo gol da vitória do Fluminense em 2019 - Maílson Santana/Fluminense

O Fluminense visita o São Paulo, neste domingo, às 16h, com um retrospecto recente favorável jogando ao seu lado. No duelo de tricolores, o carioca defenderá uma invencibilidade de quatro anos sem perder no Morumbi.

Em 29 de junho de 2016, também pelo Campeonato Brasileiro, o Fluminense teve sua última derrota no Morumbi. Na época, o São Paulo venceu por 2 a 1, com gols de João e Allan Kardec e, pelo lado dos cariocas, Cícero descontou.

Após o revés, o Fluminense voltou a enfrentar o São Paulo mais três vezes nos anos seguintes: foram dois empates e uma vitória do Tricolor carioca. A última vitória ainda está fresca na memória do torcedor. No Campeonato Brasileiro do ano passado, Fluminense venceu o São Paulo por 2 a 0, no Morumbi, com dois gols ainda no primeiro tempo de Digão e Marcos Paulo.