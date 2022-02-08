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Fluminense encaminha pedido de inquérito ao TJD-RJ sobre caso de racismo contra Gabigol, do Flamengo

Camisa 9 do Flamengo compartilhou um vídeo onde diz ter sido chamado de 'macaco' por um torcedor do Flu quando deixava o campo...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2022 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 fev 2022 às 17:13
O Fluminense encaminhou, nesta terça-feira, um requerimento de instauração de inquérito ao Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ), para apuração da denúncia de racismo feita pelo atacante Gabriel Barbosa após o clássico com o Flamengo no Estádio Nilton Santos. O clube avisou ainda na segunda que faria o pedido.O clube de Laranjeiras se posicionou pela primeira vez sobre o caso algumas horas depois do fim do Fla-Flu. Em nota, informou que estava apurando os fatos, mas ressaltou que considerava inconclusivo. O Fluminense afirmou que estava buscando as imagens do estádio a fim de auxiliar na apuração da existência ou não do fato e na identificação de eventual autoria. Em entrevista ao SporTV, o presidente Mário Bittencourt falou a opinião do Tricolor.
- Analisando friamente, é inconclusivo. Pegamos o vídeo, passamos por várias pessoas do departamento jurídico e todos nós chegamos a conclusão, e também existem outros comentários nas redes sociais, achando que as palavras ditas não são aquelas que tiveram a impressão. Realmente achamos o áudio inconclusivo. O áudio precisa ser feito uma avaliação técnica sobre ele. O Gabigol está descendo para o intervalo do jogo e ainda faz o movimento de "xinga mais" - disse.
- Vocês disseram que a vítima se sentiu ofendida. Acho que se ele realmente ouviu essas palavras tem que buscar a autoridade policial e ir à delegacia se tem certeza do que ouviu e se sentiu realmente ofendido, como mostra nas redes sociais. A posição do Fluminense é que o áudio é inconclusivo. Solicitamos as imagens das câmeras. Apesar de não sermos o mandante, temos boa relação com o Botafogo e pedimos as imagens hoje. Nosso departamento jurídico já preparou um pedido de inquérito para mandar ao STJD para que apurem junto conosco e identificar o suposto autor da injúria racial. Juridicamente falando não temos nenhuma comprovação que a frase dita no meio do tumulto foi aquela que as pessoas acham que foi dita. Se aconteceu, repudiamos integralmente. Estamos apurando os fatos para descobrir quem foi - completou.Através do Twitter, Gabigol reproduziu a filmagem e um comentário, que questionava se o ato havia ocorrido ou se era 'uma impressão'. O jogador rebateu escrevendo 'impressão?'. O Flamengo também se manifestou em apoio ao atleta.
CANTOS HOMOFÓBICOS
Apesar de o presidente ter dito que também tomaria medidas por cantos homofóbicos da torcida do Flamengo, o LANCE! apurou que o pedido de inquérito feito pelo Fluminense aborda apenas o caso de racismo contra Gabigol. Na última segunda-feira, Mário Bittencourt afirmou que buscaria informações também sobre este fato.
- É uma postagem de rede social, eu estava no estádio e não ouvi. Já tinha visto ontem. Da mesma maneira que vamos pedir a apuração sobre a questão do Gabigol, vamos buscar também que o Tribunal de Justiça analise esse caso. Até porque Fluminense e Flamengo já foram réus de processos no ano passado por cantos homofóbicos na arquibancada. Fazemos um trabalho incessante e acredito que o Flamengo também faça, dizendo que não existe mais espaço para isso - disse o presidente.
Crédito: GabigolfoiofendidoportorcedoresdoFluminensequandodeixavaocamponoclássico(Foto:LucasMerçon/FFC

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