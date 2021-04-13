Fluminense encaminha acerto com Manoel, ex-Cruzeiro, e zagueiro é esperado no Rio nesta terça

O Fluminense segue se reforçando para fortalecer o seu elenco de olho na disputa da Libertadores. O zagueiro Manoel, que rescindiu com o Cruzeiro na segunda-feira, é esperado nesta terça para assinar contrato de 2 anos com o Tricolor das Laranjeiras. A informação foi inicialmente divulgada pelo "Ge", e confirmada pelo LANCE!
Experiente, o zagueiro foi revelado pelo Athletico-PR e defendeu o Furacão entre 2009 e 2014. Após esse período, Manoel, de 31 anos, chegou ao Cruzeiro como reforço para a temporada em que a Raposa viria a conquistar o bicampeonato consecutivo do Brasileirão. Com a camisa da Raposa, ele disputou 171 partidas.
Na temporada 2019, o jogador foi emprestado ao Corinthians, e se consolidou como titular em boa parte do ano até se transferir e ter uma curta passagem pelo Trabzonspor (TUR). No ano seguinte, ele disputou o Brasileirão - Série B com a camisa do Cruzeiro.
O clube carioca acertou a contratação do zagueiro David Braz, do Grêmio, e de Raúl Bobadilla, atacante de 33 anos do Guaraní (PAR). Além deles, os nomes de Cazares, que deixou o Corinthians, e do atacante Abel Hernández, do Internacional, também estão bem encaminhados para a sequência do Fluminense na temporada. Chega ao fim a passagem de Manoel no Cruzeiro (Reprodução / BID)