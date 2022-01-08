Fluminense empresta Gustavo Apis, do sub-23, ao CRB

O meia Gustavo Apis teve a saída do Fluminense confirmada, mas somente até o final da temporada. Neste sábado, o CRB anunciou o jogador de 22 anos, que acertou o empréstimo até o fim da temporada. Destaque no Nova Iguaçu, ele foi contratado pelo Tricolor em setembro do ano passado.Desde que chegou em Laranjeiras, Gustavo fez 12 partidas, seis pelo sub-23 e seis pelo time principal. Com contrato até 2025, o jovem não estava nos planos do Flu para 2022, e foi emprestado para adquirir experiência em outro estado. Além de Apis, o CRB já adquiriu outros jogadores do Tricolor, como Pablo Dyego, Frazan e Gum.