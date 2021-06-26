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Fluminense empata com o Bahia na estreia do Brasileirão sub-20

O Garotos de Xerém conseguiram o empate aos 35 minutos da etapa final, quando Cauã Aguiar recebeu cruzamento na área e deu números finais a partida...

Publicado em 26 de Junho de 2021 às 19:07

LanceNet

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Publicado em 

26 jun 2021 às 19:07
Crédito: Divulgação/Twitter oficial do Bahia
Neste sábado, o Fluminense empatou com o Bahia por 2 a 2, no Estádio Joia da Princesa, em partida válida pela partida de estreia do Campeonato Brasileiro sub-20. Hiago e Éverton marcaram os gols do Esquadrãozinho, e Gabryel Martins e Cauã fizeram balançaram as redes pelo Tricolor das Laranjeiras.
> Relembre os gols mais importantes de Fred com a camisa do Fluminense O jogo foi movimentado, e o Bahia abriu o placar com apenas três minutos de jogo, mas, aos cinco, o Fluminense deixou tudo igual. Antes do fim do primeiro tempo, contudo, o Esquadrãzinho retomou a dianteira e foi para os vestiários em vantagem. O Garotos de Xerém conseguiram o empate aos 35 minutos da etapa final, quando Cauã Aguiar recebeu cruzamento na área e deu números finais a partida.
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
O Fluminense volta a campo na próxima quarta-feira, às 15h, nas Laranjeiras, contra o Atlético-GO. o Bahia, por sua vez, encara o Palmeiras, na próxima quinta-feira, às 15hh, no Allianz Parque. Ambas as partidas são válidas pela segunda rodada do Brasileirão sub-20.

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