Fluminense embarca para Criciúma antes da Copa do Brasil; Luccas Claro treina com o elenco

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense deve ter um retorno importante para o primeiro jogo contra o Criciúma, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Luccas Claro participou normalmente do treinamento desta segunda-feira com o restante do grupo, em São Paulo, após desfalcar o time diante do Palmeiras. Assim, ele pode voltar ao time no duelo desta terça, às 19h15, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.

+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas

A informação foi dada inicialmente pelo portal "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!. Luccas teve fadiga muscular e, por isso, ficou fora na rodada do Brasileiro. Ele realizou trabalhos físicos no Rio de Janeiro no domingo e seguiu para São Paulo depois. O Flu realizou atividade no CT do Corinthians antes de embarcar para Criciúma nesta tarde.

Veja os confrontos da Copa do Brasil