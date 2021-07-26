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Fluminense embarca para Criciúma antes da Copa do Brasil; Luccas Claro treina com o elenco

Zagueiro ficou fora contra o Palmeiras, mas retorna ao time para confronto com o Criciúma fora de casa, nesta terça-feira...
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Publicado em 

26 jul 2021 às 16:20

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 16:20

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense deve ter um retorno importante para o primeiro jogo contra o Criciúma, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Luccas Claro participou normalmente do treinamento desta segunda-feira com o restante do grupo, em São Paulo, após desfalcar o time diante do Palmeiras. Assim, ele pode voltar ao time no duelo desta terça, às 19h15, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina.
+ Fluminense chegou até as quartas da Copa do Brasil três vezes após título; relembre as campanhas
A informação foi dada inicialmente pelo portal "Saudações Tricolores" e confirmada pelo LANCE!. Luccas teve fadiga muscular e, por isso, ficou fora na rodada do Brasileiro. Ele realizou trabalhos físicos no Rio de Janeiro no domingo e seguiu para São Paulo depois. O Flu realizou atividade no CT do Corinthians antes de embarcar para Criciúma nesta tarde.
Veja os confrontos da Copa do Brasil
​A má notícia fica por conta de Caio Paulista. Como noticiado pelo L!, o atacante retornou ao Rio de Janeiro ainda no domingo para realizar exames. Ele sentiu uma fisgada na coxa contra o Palmeiras e, por isso, fica fora do confronto de ida, mas vive a expectativa por estar presente na volta. Quem entra em seu lugar na relação é Matheus Martins. Depois de duas derrotas no Brasileirão, o Fluminense volta o foco novamente para a Copa do Brasil. O Tricolor eliminou o Red Bull Bragantino nas oitavas de final e agora tem o Criciúma pela frente. A ida é nesta terça, enquanto a volta é já no sábado, no Maracanã.

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