Fluminense é sorteado como mandante da decisão da Taça Rio

Crédito: Reprodução/ TV Ferj

O sorteio do mando de campo para a final da Taça Rio foi realizado na manhã desta segunda-feira e o contemplado foi o Fluminense. A definição do mandante da decisão ganhou contornos de importância nos últimos dias, diante a indefinição e da batalha judicial envolvendo a transmissão das partidas. A partida, na próxima quarta-feira, será disputada no Maracanã, por escolha do clube das Laranjeiras. A Medida Provisória 984/20, que entrou em vigor no dia 18 de junho, permite que os clubes negociem os direitos de transmissão de suas partidas como mandantes sem a necessidade de haver acordo com o visitante. Anteriormente, uma emissora de televisão só poderia exibir partidas se tivesse os direitos das duas equipes.

Baseando-se nisso, o Flamengo exibiu os jogos contra Boavista e Volta Redonda na Fla TV, canal oficial do clube da Gávea no YouTube. Com isso, o Grupo Globo, que havia negociado os direitos de exibição exclusivos do Estadual com a Ferj e os demais clubes informou que deixaria de transmitir as partidas do torneio, alegando quebra de contrato.

A Federação, no entanto, conseguiu uma liminar judicial, na última sexta-feira, que obriga a Globo a transmitir os jogos das semifinais e da final da Taça Rio, sob pena de multa. O que será o caso, com o Tricolor de mandante.