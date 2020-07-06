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futebol

Fluminense é sorteado como mandante da decisão da Taça Rio

Definição do mandante da decisão do segundo turno do Campeonato Carioca ganhou importância diante da batalha judicial sobre os direitos de transmissão das partidas...
LanceNet

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Publicado em 

06 jul 2020 às 13:06

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 13:06

Crédito: Reprodução/ TV Ferj
O sorteio do mando de campo para a final da Taça Rio foi realizado na manhã desta segunda-feira e o contemplado foi o Fluminense. A definição do mandante da decisão ganhou contornos de importância nos últimos dias, diante a indefinição e da batalha judicial envolvendo a transmissão das partidas. A partida, na próxima quarta-feira, será disputada no Maracanã, por escolha do clube das Laranjeiras. A Medida Provisória 984/20, que entrou em vigor no dia 18 de junho, permite que os clubes negociem os direitos de transmissão de suas partidas como mandantes sem a necessidade de haver acordo com o visitante. Anteriormente, uma emissora de televisão só poderia exibir partidas se tivesse os direitos das duas equipes.
Baseando-se nisso, o Flamengo exibiu os jogos contra Boavista e Volta Redonda na Fla TV, canal oficial do clube da Gávea no YouTube. Com isso, o Grupo Globo, que havia negociado os direitos de exibição exclusivos do Estadual com a Ferj e os demais clubes informou que deixaria de transmitir as partidas do torneio, alegando quebra de contrato.
A Federação, no entanto, conseguiu uma liminar judicial, na última sexta-feira, que obriga a Globo a transmitir os jogos das semifinais e da final da Taça Rio, sob pena de multa. O que será o caso, com o Tricolor de mandante.
Com o resultado, o Fla-Flu pela final da Taça Rio será nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, com a provável exibição pela TV Globo.

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