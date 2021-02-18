Fluminense é representado por Luccas Claro no prêmio 'Craque da Galera' do Brasileirão

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Faltando pouco para o término do Campeonato Brasileiro, o perfil oficial da competição no Twitter iniciou a votação para o prêmio de Craque da Galera. Um dos concorrentes é Luccas Claro, que deixou para trás o atacante Fred e o lateral-direito Calegari na fase anterior para ser o representante do Fluminense na disputa. Ele também é o único zagueiro entre os 20 indicados.

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A votação está acontecendo no site oficial do Brasileirão, ao qual você pode acessar clicando aqui. Em 2019, o vencedor foi Everton Ribeiro, do Flamengo. Além de Luccas, concorrem também pelos quatro grandes do Rio de Janeiro Gabriel Barbosa, do Fla, Cano, do Vasco, e Caio Alexandre, do Botafogo.

Os outros concorrentes são: Wilson (Coritiba), Tadeu (Goiás), Gilberto (Bahia), Wellington Paulista (Fortaleza), Maidana (Sport), Jean (Atlético-GO), Vina (Ceará), Renato Kayser (Athletico-PR), Marinho (Santos), Claudinho (RB Bragantino), Cazares (Corinthians), Weverton (Palmeiras), Diego Souza (Grêmio), Luciano (São Paulo), Arana (Atlétcio-MG), Patrick (Internacional).

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Até o momento do fechamento desta matéria, Luccas Claro era o terceiro colocado, com 17%. Ele está atrás de Gabigol, com 33%, e Luciano, com 22%.