Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense é o oitavo da América Latina com mais interações no Twitter em fevereiro
futebol

Fluminense é o oitavo da América Latina com mais interações no Twitter em fevereiro

Tricolor também apareceu no top-20 de engajamento no Facebook e no Instagram ao longo do último mês...

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:33
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Com a classificação à Libertadores e investidas no mercado, o Fluminense ficou em oitavo lugar no ranking de interações no Twitter entre os clubes da América Latina durante o mês de fevereiro, com 1,09 milhões de menções, curtidas e compartilhamentos na rede. O levantamento é feito pelo perfil "Deportes & Finanzas".O Flu desbancou clubes como Tigres, do México, com 980 mil, Corinthians, com 901 mil e Boca Juniors, com 874 mil. À frente neste ranking estão Flamengo (8,41 mi), em primeiro, seguido por River Plate (ARG) (2,80 mi), Palmeiras (2,28 mi), Atlético-MG (1,87mi); Internacional (1,26mi); Santos (1,21mi) e São Paulo (1,17mi). Já em outras redes sociais, em levantamento da Samba Digital com o MKT Esportivo, o Flu aparece em 18º no Facebook, com 707 mil interações, e 12º no Instagram, com 3,58 milhões.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem BBC Brasil
A comovente história por trás da Imagem do Ano do 'World Press Photo 2026'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados