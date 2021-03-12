Fluminense é o oitavo da América Latina com mais interações no Twitter em fevereiro

Com a classificação à Libertadores e investidas no mercado, o Fluminense ficou em oitavo lugar no ranking de interações no Twitter entre os clubes da América Latina durante o mês de fevereiro, com 1,09 milhões de menções, curtidas e compartilhamentos na rede. O levantamento é feito pelo perfil "Deportes & Finanzas".O Flu desbancou clubes como Tigres, do México, com 980 mil, Corinthians, com 901 mil e Boca Juniors, com 874 mil. À frente neste ranking estão Flamengo (8,41 mi), em primeiro, seguido por River Plate (ARG) (2,80 mi), Palmeiras (2,28 mi), Atlético-MG (1,87mi); Internacional (1,26mi); Santos (1,21mi) e São Paulo (1,17mi). Já em outras redes sociais, em levantamento da Samba Digital com o MKT Esportivo, o Flu aparece em 18º no Facebook, com 707 mil interações, e 12º no Instagram, com 3,58 milhões.