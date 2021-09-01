Fluminense é o clube fora da Europa que mais transferiu jogadores desde 2011 segundo relatório da Fifa

Crédito: Celso Pupo/Fotoarena/Agência Lancepress!

Um relatório divulgado pela Fifa na última segunda-feira coloca o Fluminense como o clube de fora da Europa que mais transferiu jogadores entre 2011 e 2020. Os dados são baseados no sistema TMS (Transfer Matching System), lançado em outubro de 2010. De acordo com o documento, foram 183 movimentações no mercado para o Tricolor.

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O Flu fica a frente de Grêmio Anápolis, com 137 transferências, Maldonado (URU), 129, Boca Juniors (ARG), 119, São Paulo, 117, Palmeiras, 98, Fênix (URU), 97, Corinthians, 89, Peñarol (URU), 89, e Flamengo, com 87, fechando o top-10.

Vale lembrar que, com os jovens de Xerém, o Fluminense já faturou mais de R$ 387 milhões em 10 anos. As transferências de Kayky e Metinho não entram na lista por terem acontecido em 2021.

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Transferências como a de Gerson para a Roma (ITA) por 17 milhões de euros, Richarlison e João Pedro para o Watford (ING), por 12,5 milhões de euros e 11,5 milhões de euros, respectivamente, lideram em valores recebidos pelo Tricolor. Há também jogadores menos badalados que encorpam a lista.