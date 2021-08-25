Fluminense e Atlético-MG se reencontram 21 anos após único duelo pela Copa do Brasil

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois do empate em 1 a 1 pelo Campeonato Brasileiro, Fluminense e Atlético-MG já viram a chave para o confronto da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. Esta será apenas a segunda vez que as duas equipes se enfrentam pela competição. Em 2000, quem levou a melhor foi o Galo após dois empates, ficando com a vaga pelos gols marcados fora de casa, regra que já não existe mais no torneio.

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Aquele confronto também foi válido pelas quartas de final com a primeira partida no Rio de Janeiro (3 a 3) e a segunda em Belo Horizonte (2 a 2). Vale ressaltar que os quatro últimos jogos entre os cariocas e os mineiros terminaram com o placar em igualdade, sendo três deles em 1 a 1 e um em 0 a 0. Quem avançar enfrenta, na semifinal, o vencedor de São Paulo e Fortaleza.

Na ida, no Maracanã, os gols do Flu foram marcados por Magno Alves, Roger e Marco Brito. Lincoln, duas vezes, e Cláudio Caçapa fizeram para o Galo. Na volta, no Mineirão, Magno Alves marcou novamente e Júlio César também deixou o dele para o Tricolor. Ramon Menezes e Guilherme marcaram os gols atleticanos.

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O adversário do Atlético-MG foi o São Paulo, que também pode aparecer na semifinal neste ano. A equipe acabou derrotada, mas o Cruzeiro acabou sendo o campeão. A vida do Fluminense em mata-mata contra o Atlético-MG, inclusive, já se mostrou bem complicada. O Tricolor nunca venceu o rival em duelos nesse tipo de competição. Pela Copa Conmebol, em 1992, o Flu venceu no Rio por 2 a 1, mas foi goleado por 5 a 1 em Minas. Já em 1993, o Galo levou a melhor nos pênaltis (4 a 2).

Nos duelos em geral contra o Atlético-MG, são 96 partidas, 30 vitórias para o Fluminense, 29 empates e 37 derrotas. Além dos quatro empates seguidos, os últimos 10 jogos tem quatro triunfos dos cariocas e dois dos mineiros.