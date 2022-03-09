Fluminense é absolvido em caso de racismo contra Gabigol; Flamengo é condenado por cantos homofóbicos

Tricolor foi absolvido por unanimidade por supostos gritos de "Macaco" vindos das arquibancadas em Fla-Flu para camisa 9; Fla é multado em R$ 20 mil...
Publicado em 09 de Março de 2022 às 19:00

O Fluminense foi absolvido por unanimidade pelo caso de racismo contra Gabigol, do Flamengo, no Fla-Flu do Campeonato Carioca, disputado no mês passado. O Rubro-Negro, por outro lado, foi condenado a pagar R$ 20 mil por cânticos homofóbicos da torcida.O caso foi na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o rival, no dia 6 de fevereiro. À época, Gabigol denunciou gritos de "Macaco" vindos da torcida do Tricolor - os clubes abriram inquérito para investigar vídeos do ocorrido. O Flamengo, por outro lado, teve a denúncia por músicas de cunho homofóbico em direção ao clube das Laranjeiras.
Os juízes entenderam que não haviam provas suficientes para condenar o Fluminense. Durante o julgamento, Marcos Seixas, preparador físico do Tricolor e que estava ao lado de Gabigol, falou e afirmou não ter escutado as ofensas racistas. Além dele, uma perita também foi chamada para depor e afirmou não ter como Gabriel ouvir de tão longe.
O Tricolor foi denunciado pelo TJD/RJ no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O clube poderia perder até três pontos e sofrer multa de R$ 100 mil. Em julgamento realizado nesta quarta-feira, o Fluminense foi absolvido de qualquer tipo de denúncia por unanimidade.
O Flamengo, por outro lado, foi denunciado no art. 81 do CBJD. O Rubro-Negro foi punido em R$ 20 mil por um vídeo com cânticos homofóbicos que viralizou nas redes sociais após a partida.
