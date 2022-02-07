Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense diz que está apurando denúncia de racismo contra Gabigol: 'Intolerável qualquer preconceito'
futebol

Fluminense diz que está apurando denúncia de racismo contra Gabigol: 'Intolerável qualquer preconceito'

Camisa 9 do Flamengo compartilhou um vídeo onde diz ter sido chamado de 'macaco' por um torcedor do Flu quando deixava o campo...

Publicado em 06 de Fevereiro de 2022 às 22:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 fev 2022 às 22:38
Algumas horas depois do fim do jogo na vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo, o Fluminense se pronunciou a respeito da acusação de racismo feita pelo atacante Gabriel Barbosa. Na saída do gramado, o jogador recebeu diversos xingamentos e em um vídeo alega ter ouvido uma ofensa racista ao ser chamado de "macaco". O camisa 9 denunciou a atitude nas redes sociais. Em nota, o clube tricolor afirma que está em busca de informações sobre o caso."O Fluminense informa que está apurando o episódio em que um torcedor supostamente teria dirigido palavras racistas ao atacante Gabriel Barbosa, ao final da partida deste domingo. O próprio autor da divulgação do vídeo diz que teve a impressão, sem certeza, de ter ouvido as supostas ofensas e, neste sentido, o Fluminense informa que está buscando as imagens do estádio a fim de auxiliar na apuração da existência ou não do fato e na identificação de eventual autoria. O clube reitera que considera intolerável qualquer tipo de preconceito e se orgulha de manter como lema o “Time de Todos”, de respeito ao próximo, independentemente de raça, gênero, credo ou orientação sexual"
Ainda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSW
Através do Twitter, Gabigol reproduziu a filmagem e um comentário, que questionava se o ato havia ocorrido ou se era 'uma impressão'. O jogador rebateu escrevendo 'impressão?'. O Flamengo também se manifestou em apoio ao jogador.
Crédito: GabigolcompartilhouvídeodainternetalegandoservítimaderacismoportorcedordoFluminense(Foto:MarceloCortes/Flamengo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Gina Strozzi no Fórum da CEPAL 2026
Pesquisadora do ES participa de Fórum dos Países da América Latina e do Caribe sobre Desenvolvimento Sustentável
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos em Castelo
Atropelamento deixa motociclista e pedestre feridos no Centro de Castelo
Paulo Folletto
Após recuo, Folletto avalia candidatura a deputado estadual

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados