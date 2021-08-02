Fluminense divulga procedimento de ingressos para sócios com o retorno gradual do público em setembro

Crédito: Prefeitura do Rio projeta retorno de 50% da torcida aos estádios em setembro (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

A prefeitura do Rio de Janeiro anunciou um retorno gradativo dos torcedores aos estádios a partir de 2 de setembro. Com isso, o Fluminense divulgou uma nota em que explica como será o procedimento de ingressos para sócios. Segundo o clube, somente adesões realizadas até o próximo dia 10 de agosto terão direito aos descontos extras proporcionais ao tempo de permanência no programa durante o período de jogos com portões fechados.

+ Confira e simule os confrontos da LibertadoresDe acordo com o anúncio da prefeitura do Rio de Janeiro na última semana, os estádios da cidade poderão receber público com a ocupação de 50% a partir de setembro. Somente torcedores vacinados com as duas doses contra a Covid-19 poderão ir aos locais. Além disso, o uso de máscaras e o distanciamento social serão obrigatórios nesse primeiro momento.

No mês seguinte, haverá uma segunda flexibilização na cidade a partir do dia 17 de outubro. Nela, a ocupação passa a ser de 100% e todos os torcedores deverão estar vacinados e usar máscaras.

Por fim, a partir do dia 15 de novembro, começa a terceira fase de flexibilização em que o uso de máscara deixará de ser obrigatório. Segundo o prefeito, a checagem dos torcedores vacinados será realizada pela vigilância sanitária por meio do aplicativo “ConecSus” do Ministério da Saúde.

Confira a nota do Fluminense na íntegra

Diante da liberação da Prefeitura do Rio de Janeiro para o retorno gradual dos torcedores aos estádios, o Fluminense Football Club informa que somente adesões realizadas até o próximo dia 10 de agosto no programa Sócio Futebol terão direito aos descontos extras em ingressos pelo número de partidas disputadas com portões fechados proporcional ao período em que o sócio esteve adimplente. O benefício será válido a partir da liberação dos jogos com público na capacidade total dos estádios. Nos confrontos com presença de público ainda restrita, serão respeitados os descontos e prioridades vigentes nos planos atuais de cada sócio (consulte os quadros abaixo).

O benefício foi prometido nos primeiros dias de pandemia, quando poucos imaginavam como seria o avanço da Covid-19 no Brasil e o longo tempo de afastamento do torcedor dos estádios. Com isso, a medida visa garantir que as partidas no retorno do público sejam rentáveis ao clube. Além de garantir uma melhor implantação do desconto extra, reduzindo a possibilidade de transtornos aos sócios. As regras para o uso do benefício serão divulgadas em breve.

O Fluminense, mais uma vez, agradece a todos os sócios que se mantiveram ativos ou aderiram ao Sócio Futebol durante a pandemia, garantindo ao clube uma receita fundamental para atravessar um período tão desafiador.

O clube ainda reitera que, em nome da ciência e preservação das vidas, estará perfeitamente alinhado às determinações das autoridades e continuará mantendo todas as cautelas na prevenção, como tem feito desde o início da pandemia, primando pela máxima segurança a seus sócios, atletas e funcionários.

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