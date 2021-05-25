Fluminense divulga os relacionados para jogo com o River na Libertadores; veja a lista

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense divulgou a lista dos jogadores relacionados para a partida decisiva diante do River Plate (ARG) no Estádio Monumental de Núñez, nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). O técnico Roger Machado terá força máxima à disposição para o jogo, que decidirá os dois classificados para as oitavas de final do torneio continental.Os únicos desfalques são o volante Hudson, em recuperação de uma cirurgia após lesão ligamentar e que pode não voltar mais em 2021, além de John Kennedy. O jovem ficou toda fase de grupos afastado pois teve sintomas gripais e, posteriormente, testou positivo para Covid-19. No entanto, teve mais sintomas do que os outros jogadores e vinha se recuperando. Ele retornará às atividades nesta semana.

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A delegação do Fluminense embarcou para a Argentina na última segunda-feira, após encerrar a preparação ainda no Rio de Janeiro, no CT Carlos Castilho. Há a expectativa por alterações na equipe, faladas pelo próprio treinador após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo na final do Campeonato Carioca, no sábado, no Maracanã. Os laterais Danilo Barcelos e Calegari, além dos pontas Luiz Henrique e Kayky podem ser sacados.

Para chegar às oitavas sem depender de outros resultados, o Flu precisa vencer o River Plate fora de casa. Caso isso não aconteça, torce por um tropeço do Junior Barranquilla (COL) diante do Santa Fe (COL) para não fazer contas pelos critérios de desempate. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.Veja a lista dos relacionados: