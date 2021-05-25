Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense divulga os relacionados para jogo com o River na Libertadores; veja a lista
futebol

Fluminense divulga os relacionados para jogo com o River na Libertadores; veja a lista

Roger Machado terá força máxima para duelo que decidirá a vida do Flu na competição continental, nesta noite, na Argentina...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 13:35

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 13:35

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense divulgou a lista dos jogadores relacionados para a partida decisiva diante do River Plate (ARG) no Estádio Monumental de Núñez, nesta terça-feira, às 19h15 (de Brasília). O técnico Roger Machado terá força máxima à disposição para o jogo, que decidirá os dois classificados para as oitavas de final do torneio continental.Os únicos desfalques são o volante Hudson, em recuperação de uma cirurgia após lesão ligamentar e que pode não voltar mais em 2021, além de John Kennedy. O jovem ficou toda fase de grupos afastado pois teve sintomas gripais e, posteriormente, testou positivo para Covid-19. No entanto, teve mais sintomas do que os outros jogadores e vinha se recuperando. Ele retornará às atividades nesta semana.
Veja como está a tabela da Libertadores
A delegação do Fluminense embarcou para a Argentina na última segunda-feira, após encerrar a preparação ainda no Rio de Janeiro, no CT Carlos Castilho. Há a expectativa por alterações na equipe, faladas pelo próprio treinador após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo na final do Campeonato Carioca, no sábado, no Maracanã. Os laterais Danilo Barcelos e Calegari, além dos pontas Luiz Henrique e Kayky podem ser sacados.
Para chegar às oitavas sem depender de outros resultados, o Flu precisa vencer o River Plate fora de casa. Caso isso não aconteça, torce por um tropeço do Junior Barranquilla (COL) diante do Santa Fe (COL) para não fazer contas pelos critérios de desempate. A partida terá transmissão em tempo real do LANCE!.Veja a lista dos relacionados:
Goleiros: Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMeias: Cazares, Gabriel Teixeira, Martinelli, Nene, Ganso, Wellington e Yago Felipe Atacantes: Abel Hernandez, Bobadilla, Caio Paulista, Fred, Kayky e Luiz Henrique

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados