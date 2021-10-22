Fluminense divulga mosaico para partida contra o Flamengo

O Fluminense já iniciou os preparativos para o clássico contra o Flamengo neste sábado, às 19h, no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileiro. Nas redes sociais, o clube publicou uma foto do mosaico que irá ocupar a leste inferior do estádio.Preparado pelo clube, a peça se estende por todo o setor e carrega a palavra 'Flu' em verde, branco e grená. Os mosaicos tem sido frequentes desde o fechamento dos estádios por conta da pandemia, e agora permanecem mesmo com o retorno do público, uma vez que a capacidade total ainda não pode ser utilizada pelos clubes.