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futebol

Fluminense divulga mosaico para partida contra o Flamengo

Tricolor divulgou mosaico para o clássico nas redes sociais; Fluminense enfrenta o Flamengo neste sábado, às 19h...
LanceNet

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Publicado em 

22 out 2021 às 15:42

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 15:42

Crédito: Divulgação/Fluminense
O Fluminense já iniciou os preparativos para o clássico contra o Flamengo neste sábado, às 19h, no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Brasileiro. Nas redes sociais, o clube publicou uma foto do mosaico que irá ocupar a leste inferior do estádio.Preparado pelo clube, a peça se estende por todo o setor e carrega a palavra 'Flu' em verde, branco e grená. Os mosaicos tem sido frequentes desde o fechamento dos estádios por conta da pandemia, e agora permanecem mesmo com o retorno do público, uma vez que a capacidade total ainda não pode ser utilizada pelos clubes.
+ Lembra de todos? Confira o desempenho do Fluminense nos últimos clássicos

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