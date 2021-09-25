Fluminense divulga mosaico para a partida contra o Red Bull Bragantino

Crédito: Staff Images / CONMEBOL

O Maracanã já está pronto para receber o confronto entre Fluminense e Red Bull Bragantino, neste domingo, às 16h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o Tricolor divulgou o mosaico que vai colorir as arquibancadas no que pode ser a despedida do estádio sem público.

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O desenho tem as cores do Flu, verde, branco e grená, além do ano de fundação do clube, 1902, ao centro. Em 2021, o Tricolor completou 119 anos e fará 120 no ano que vem.

Os mosaicos tem sido comuns desde o início das partidas sem público, no ano passado. Por uma confusão entre torcedores, o Fluminense não teve decoração contra o Criciúma, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Uma empresa contratada pelo clube vinha fazendo por um tempo.