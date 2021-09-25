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futebol

Fluminense divulga mosaico para a partida contra o Red Bull Bragantino

Tricolor vai homenagear o ano de fundação do clube no que pode ser o último mosaico nesse estilo antes da volta do público...

Publicado em 25 de Setembro de 2021 às 16:29

LanceNet

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Publicado em 

25 set 2021 às 16:29
Crédito: Staff Images / CONMEBOL
O Maracanã já está pronto para receber o confronto entre Fluminense e Red Bull Bragantino, neste domingo, às 16h, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, o Tricolor divulgou o mosaico que vai colorir as arquibancadas no que pode ser a despedida do estádio sem público.
+ Onde joga, idade e até quando: veja quais são os tempos de contrato do elenco do Fluminense
O desenho tem as cores do Flu, verde, branco e grená, além do ano de fundação do clube, 1902, ao centro. Em 2021, o Tricolor completou 119 anos e fará 120 no ano que vem.
Os mosaicos tem sido comuns desde o início das partidas sem público, no ano passado. Por uma confusão entre torcedores, o Fluminense não teve decoração contra o Criciúma, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Uma empresa contratada pelo clube vinha fazendo por um tempo.
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