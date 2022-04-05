Fluminense divulga lista de jogadores inscritos para a Copa Sul-Americana

Após conquistar o título do Carioca, o Fluminense volta suas atenções para a estreia na Copa Sul-Americana. Nesta quarta, a equipe entra em campo diante do Oriente Petrolero, da Bolívia, às 19h15, no Maracanã. O clube carioca divulgou nesta noite a lista dos 50 jogadores inscritos para a competição continental.Na próxima semana, o campeão carioca visita o Junior de Barranquilla-COL, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, dia 13 (quarta-feira), às 21h30. Para encerrar o primeiro turno do Grupo H, o Tricolor volta ao Maracanã e aposta na força da torcida para encarar o Unión Santa Fe-ARG., dia 26 de abril (terça-feira), às 21h30
No returno, novamente um jogo no Maracanã, desta vez contra o Júnior Barranquilla, dia 4 de maio, às 21h30. Na sequência, o adversário será o Unión Santa Fe, na Argentina, no Estádio 15 de Abril, dia 19 de maio, às 19h15. Por fim, os comandados de Abel Braga fecham a primeira fase contra o Oriente Petrolero, no Estádio Ramón Aguilera Costas, na Bolívia, dia 26 de maio, às 21h30.
Paralelo a essa competição, o Fluminense terá o Campeonato Brasileiro e a estreia será neste sábado, às 16h30, contra o Santos, também no Maracanã. Pela Copa do Brasil, o adversário será o Vila Nova, com horários e datas ainda a serem definidas pela CBF.
Veja a lista de jogadores inscritos pelo Fluminense na sul-americana
Goleiros: Marcos Felipe, Fábio, Pedro Rangel, MurielLaterais-direito: Samuel Xavier, Calegari, Johnny, WisneyZagueiros: Matheus Ferraz, Luccas Claro, Manoel, David Duarte, David Braz, Nino, Cipriano, DaviLaterais-esquerdos: Pineida, Cris Silva, Marlon, Marcos Pedro, RaiMeio-campistas: Wellington, André, Nonato, Paulo Henrique Ganso, Nathan, Yago Felipe, Martinelli, Edinho, Felipe Melo, Matheus Martins, Arthur, Alexsander, Yago Ferreira, NascimentoAtacantes: Fred, Luiz Henrique, Cano, Caio Paulista, Willian Bigode, Jhon Kennedy, Alexandre Jesus, Jhon Arias, Gustavo, Gabryel Martins, Marcelinho, Samuel, Cauã, Jefferson, Miguel Vinicius,
Confira a tabela completa do Fluminense na Sul-Americana
- Fluminense x Oriente Petrolero-BOL - 06/04, às 19h15 (Maracanã)- Junior-COL x Fluminense- 13/04, às 21h30 (Estádio Metropolitano Roberto Meléndez)- Fluminense x Unión Santa Fe-ARG - 26/04, às 21h30 (Maracanã)- Fluminense x Junior-COL - 04/05, às 21h30 (Maracanã)- Unión Santa Fe-ARG x Fluminense - 19/05, às 19h15 (Estádio 15 de Abril)- Oriente Petrolero-BOL x Fluminense - 26/05, às 21h30 (Estádio Ramón Aguilera Costas)